08-06-2021 Apple no obligará a los usuarios a actualizar sus dispositivos a iOS 15 para recibir actualizaciones de seguridad. Apple permitirá que los usuarios de iOS 14 que no actualicen sus dispositivos a iOS 15 durante el próximo otoño sigan recibiendo parches de seguridad, una decisión que autorizará por primera vez que los usuarios de la firma no se vean obligados a actualizar a una última versión para seguir teniendo protegidos sus equipos. POLITICA APPLE