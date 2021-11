Apple permitirá designar hasta 5 representantes para la gestión de una cuenta de iCloud tras la muerte del usuario

La actualización de iOS introducirá el programa Legado digital, que permitirá que el usuario de una cuenta de iCloud pueda designar a un máximo de cinco herederos que en caso de su fallecimiento podrán acceder a los elementos en ella guardados.

Apple especifica en sus términos de uso que no contempla el llamado 'derecho del superviviente', es decir, el derecho de uso de una cuenta de iCloud es intransferible y en caso de que el usuario fallezca, la compañía la eliminará, con todos los archivos que contenga, cuando lo compruebe con el certificado de defunción.

Sin embargo, ha introducido una excepción con el programa Legado digital, con el que el usuario puede establecer un representante digital que, tras su muerte, puede solicitar acceso a la cuenta y eliminar el bloqueo de activación en los dispositivos.

Este programa se anunció primero en el evento anual de desarrolladores de Apple (WWDC), y llegará con iOS 15.2, aunque ya está disponible para su prueba en la beta abierta del sistema operativo. Legado digital permite establecer hasta cinco representantes digitales, con quienes el usuario compartirá una clave de acceso para que puedan gestionar la cuenta.

Apple recomienda al usuario mantener actualizado su Legado digital, pero hasta que no fallezca, y no se presente el certificado de defunción, los representantes no podrán activar este programa con la clave de acceso.