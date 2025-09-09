Apple presentará previsiblemente un iPhone más delgado mientras persisten las dudas sobre el precio y la IA

Por Stephen Nellis y Aditya Soni

CUPERTINO, CALIFORNIA, 9 sep (Reuters) - Se espera que Apple presente el martes una nueva línea de iPhones, incluido un modelo "Air" más delgado que podría ser precursor de un teléfono plegable el año que viene.

El teléfono más delgado, que según los analistas se situará probablemente en el centro de la gama de teléfonos de Apple, entre los modelos menos caros del iPhone 17 y los más caros del iPhone 17 Pro, será probablemente la estrella de un evento en el que, por lo demás, se presentarán actualizaciones incrementales de los Apple Watch y otras líneas de productos fundamentales.

El iPhone Air se enfrentará al Galaxy S25 Edge de Samsung Electronics, y analistas consultados por Reuters dijeron que podría ser un trampolín para competir con los teléfonos plegables de Samsung, que están en su séptima generación. El evento en la sede de la compañía en Cupertino, California, se produce en medio de un reordenamiento del comercio mundial provocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Apple estima que los aranceles le costarán más de US$1000 millones en el actual trimestre fiscal. Los analistas están muy atentos para ver si la compañía aumentará el precio de los iPhones o buscará vías alternativas para compensar los costes arancelarios, como mantener estables los precios de los modelos base de iPhone mientras aumenta el coste de las versiones con más almacenamiento. Los nuevos iPhones también llegarán sin actualizaciones significativas de Siri, el asistente virtual de Apple, que la empresa ha aplazado hasta el año que viene. Mientras tanto, los analistas están muy atentos para ver si Apple, que ha recurrido al creador de ChatGPT OpenAI como socio para impulsar ciertas funciones de inteligencia artificial en sus sistemas operativos, añadirá más asociaciones de inteligencia artificial a su línea antes de la llegada de una Siri renovada. Google, parte del grupo cotizado Alphabet, presentó el mes pasado nuevos teléfonos, incluido un modelo plegable, que sirvieron de plataforma para mostrar su modelo de inteligencia artificial Gemini. (Información de Stephen Nellis y Aditya Soni en Cupertino, California; edición de Sayantani Ghosh y Matthew Lewis; editado en español por Patrycja Dobrowolska)