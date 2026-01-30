Apple prevé un fuerte crecimiento de las ventas tras el repunte de la demanda del iPhone en Asia

Por Stephen Nellis y Akash Sriram

29 ene (Reuters) -

Apple pronosticó el jueves un crecimiento de los ingresos superior al esperado, de hasta un 16% para el trimestre de marzo, impulsado por la fuerte demanda de sus iPhones, un fuerte ⁠repunte en China y la aceleración de la demanda ⁠en India.

Los resultados del trimestre navideño también superaron las estimaciones, y el director ejecutivo Tim Cook dijo a Reuters que la demanda de los últimos teléfonos era "asombrosa".

La gama iPhone 17 de Apple contribuyó a impulsar las ventas en los principales mercados durante el primer trimestre fiscal de la ⁠empresa, que ‌finalizó el 27 de ​diciembre, lo que alivió las preocupaciones de los inversores sobre el estancamiento de las ventas de hardware.

Las acciones de Apple subieron un 3,5% en la negociación prolongada ​tras la publicación de los resultados, pero posteriormente recortaron las ganancias y cerraron con un alza del 0,8%.

Apple espera que los ingresos de su segundo trimestre ‌fiscal crezcan entre un 13% y un 16%, frente al aumento del 10% que esperaban los ‌analistas, según LSEG. La empresa también prevé unos gastos operativos de entre ​18.400 y 18.700 millones de dólares, ligeramente por encima del gasto del primer trimestre. Sin embargo, la previsión de ingresos tiene en cuenta algunas limitaciones en el suministro de procesadores que están afectando a la producción del iPhone, según explicó Cook a los analistas en una conferencia telefónica. La empresa taiwanesa TSMC fabrica los chips de Apple.

"Actualmente tenemos limitaciones. Y, en este momento, es difícil predecir cuándo se equilibrarán la oferta y la demanda", afirmó, y añadió: "estamos observando menos flexibilidad de lo normal en la cadena de suministro, en parte debido al aumento de la demanda al que acabo de referirme".

Antes de la conferencia, Cook declaró a Reuters en una entrevista: "La demanda del iPhone fue sencillamente asombrosa, con un crecimiento de los ingresos del 23% interanual, lo que supone el mejor trimestre de la historia". ⁠Durante la conferencia, afirmó que la empresa ganó cuota de mercado en diciembre.

LA ESCASEZ DE CHIPS DE MEMORIA PRESIONARÁ LOS MÁRGENES DEL SEGUNDO TRIMESTRE

Apple prevé un margen bruto del 48% al 49% en el segundo trimestre. ​En el primer trimestre, registró un margen bruto del 48,2%, por encima tanto de sus propias previsiones como de las expectativas de los analistas, que eran del 47,45%, según datos de LSEG.

El resultado sugiere que el aumento de los costes de los chips de memoria DRAM y de materias primas como el oro aún no se ha reflejado en los resultados de Apple.

Cook afirmó que la crisis de los chips de memoria tendría "un impacto algo mayor" en el margen bruto del segundo trimestre. "Más allá del segundo trimestre (...) seguimos observando un aumento significativo de los precios de mercado de la memoria. Como siempre, estudiaremos una serie de opciones para hacer frente a esta situación".

La escasez mundial de chips de ⁠memoria ha comenzado a extenderse por la industria de la electrónica de consumo. La situación se ha visto agravada por un cambio radical en las prioridades de producción hacia ​la inteligencia artificial, donde la memoria avanzada y de gran ancho de banda utilizada en los centros de datos ofrece márgenes mucho más elevados. Samsung Electronics y SK Hynix, que controlan dos tercios del mercado de chips DRAM y cuentan con Apple como cliente, advirtieron el jueves que las empresas de ordenadores y teléfonos inteligentes iban a ser las más afectadas por el agravamiento de la escasez de chips DRAM.

Durante la conferencia ‍telefónica, Cook señaló que los iPhone ganaron cuota de mercado frente a los dispositivos Android durante el trimestre navideño, lo que podría indicar que el poder de compra de Apple en el mercado de la memoria podría ayudarle a capear la escasez de suministro.

Los ingresos del iPhone aumentaron hasta los 85.270 millones de dólares en el primer trimestre fiscal, muy por encima de los 78.650 millones que esperaban los analistas.

Apple afirmó que las ventas del iPhone batieron récords en todos los segmentos geográficos, lo que pone de relieve la amplia demanda a pesar de la incertidumbre macroeconómica.

"El contexto de ​consumidores fatigados por la inflación y la actual escasez de chips de memoria ejercerá presión sobre los márgenes del hardware en los próximos trimestres, lo que hará que el impulso de los servicios de alto margen sea aún más vital", afirmó Jacob Bourne, analista de eMarketer.

Cook se negó a responder a la pregunta de un analista sobre si Apple podría subir los precios de sus productos debido a la escasez de chips ‍de memoria.

(Información de Stephen Nellis en San Francisco y Akash Sriram en Bangalore; edición de Sayantani Ghosh y Matthew Lewis; editado en español por Patrycja Dobrowolska)