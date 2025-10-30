Apple prevé ventas del iPhone en trimestre navideño superiores a las estimaciones de Wall Street

Por Stephen Nellis

WASHINGTON, 30 oct (Reuters) - El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, presentó el jueves una estimación de ventas del iPhone y de ingresos generales para el trimestre de Navidad que superó las expectativas de Wall Street, impulsada por los pedidos del iPhone 17, que la empresa se apresura a despachar en un contexto de restricciones de suministro.

Las limitaciones, así como los retrasos en el envío de nuevos teléfonos a China, llevaron a Apple a no cumplir las previsiones de ventas del iPhone en el cuarto trimestre fiscal, pero el déficit se compensó con la fortaleza en otras áreas, como los nuevos AirPods, y las ganancias superaron los objetivos de Wall Street.

Los resultados reflejaron que los mayores riesgos que muchos inversores veían para el negocio de Apple —su exposición a la tensión comercial entre Estados Unidos y China y su retraso en la implementación de inteligencia artificial— tuvieron menos importancia que la complejidad de fabricar y enviar cientos de millones de dispositivos.

En una entrevista con Reuters, Cook dijo que espera que las ventas del iPhone en el actual trimestre, centrado en las fiestas navideñas, crezcan en tasa interanual en un porcentaje de dos dígitos y que los ingresos totales de Apple crezcan entre un 10% y un 12% interanual.

Las previsiones para el primer trimestre fiscal de Apple de 2026 superan las estimaciones de los analistas, que apuntan a un aumento de las ventas del iPhone del 9,8%, a US$75.910 millones, y a un alza de los ingresos totales del 6,6%, a US$132.530 millones, según datos de LSEG.

Las perspectivas se conocen después de que Cook dijo que la empresa había tenido problemas para cumplir con la demanda de varios modelos del iPhone 17 y algunos modelos antiguos del iPhone 16 durante el cuarto trimestre fiscal que acaba de terminar.

La empresa también sufrió retrasos en el lanzamiento en China de su modelo iPhone Air, el más delgado que ha creado nunca y el mayor cambio de diseño del iPhone en años.

Cook dijo a Reuters que el retraso en China fue la "razón principal" de que las ventas se contrajeran allí durante el cuarto trimestre fiscal. Agregó que Apple sigue trabajando para resolver algunas de las limitaciones de suministro.