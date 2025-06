Apple realiza su evento anual entre retrasos en IA, cambios tecnológicos y guerra comercial de Trump

CUPERTINO, California, EE. UU. (AP) — Después de tambalearse al arranque de la contienda crucial de las grandes empresas tecnológicas para capitalizar la inteligencia artificial, Apple intentó recuperar su posición el lunes en su anual Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés).

El rito previo al verano, que atrajo a miles de desarrolladores de casi 60 países a la sede de Apple en Silicon Valley, fue más moderado que la anticipación febril que rodeó el evento durante los dos años anteriores.

En 2023, Apple presentó un casco de realidad mixta que ha sido poco más que un producto de nicho, y el año pasado, la WWDC anunció su primera gran incursión en el frenesí de la IA con una serie de nuevas funciones destacadas por la promesa de una versión más inteligente y versátil de su asistente virtual, Siri.

Apple había planeado que la actualización de Siri anunciara su tan esperada intención de convertirse en un competidor importante en la locura de la IA después de un comienzo tardío en un fenómeno que hasta ahora ha sido liderado en gran medida por OpenAI, Google, Microsoft y una serie de empresas de vanguardia.

"Este trabajo necesitaba más tiempo para alcanzar nuestro alto estándar de calidad", dijo el lunes Craig Federighi, el principal ejecutivo de software de Apple, al inicio de la conferencia.

La presentación se desarrolló en medio de preguntas persistentes sobre si Apple ha perdido parte del misticismo y el impulso innovador que lo convirtieron en un referente tecnológico durante sus casi 50 años de historia.

En lugar de causar un gran impacto como lo hizo con el casco Vision Pro y su suite de IA, Apple se centró este año en una renovación de su software que la compañía está promocionando como la revisión más extensa del sistema operativo del iPhone en una década. Federighi describió los cambios como el intento de Apple de hacer su software más compatible con los chips de computadora cada vez más sofisticados que han estado impulsando sus productos, al tiempo que facilita el cambio entre el iPhone, iPad y Mac.

Aunque pueda parecer que Apple se está quedando atrás tecnológicamente, el analista de Forrester Research, Thomas Husson, afirma que la compañía aún tiene tiempo suficiente para ponerse al día en una contienda de IA que es "más una maratón que una carrera de velocidad. Esto obligará a Apple a evolucionar sus sistemas operativos".

Además de rediseñar su software, Apple adoptará un método que las automotrices han utilizado para revelar sus últimos modelos, vinculando los nuevos sistemas operativos al año posterior a su llegada a los concesionarios.

Eso significa que la próxima versión del sistema operativo del iPhone, que saldrá este otoño, se conocerá como iOS 26 en lugar de iOS 19, como habría sido bajo el sistema de nomenclatura anterior que se ha utilizado desde el lanzamiento del dispositivo en 2007. Se espera que la actualización de iOS 26 se lance en septiembre, aproximadamente al mismo tiempo que Apple tradicionalmente presenta los nuevos modelos de iPhone. Aunque Apple también promocionó avances graduales en IA que simplificarán la vida de las personas y harán que sus dispositivos sean aún más intuitivos de usar, la compañía eligió iniciar la conferencia del lunes con un breve segmento de video que presenta a Federighi acelerando en una pista en un auto de carreras de Fórmula 1. Aunque estaba destinado a promover el lanzamiento el 27 de junio de la película de Apple, "F1" protagonizada por Brad Pitt, el segmento también podría verse como una analogía involuntaria del intento de la compañía de ponerse al día con el resto de la competencia en tecnología de IA. Si bien algunos de los nuevos trucos de IA compatibles con los últimos iPhones comenzaron a implementarse a finales del año pasado como parte de las actualizaciones de software gratuitas, Apple aún no ha logrado optimizar Siri como lo anunció en la conferencia del año pasado. Los retrasos fueron tan evidententes que Apple, avergonzado, decidió no promocionar Siri en sus campañas de marketing de IA a principios de este año. El CEO de Apple, Tim Cook, dijo a los analistas el mes pasado cuando se le preguntó sobre los problemas de la compañía con Siri: "Simplemente está tomando un poco más de tiempo de lo que pensábamos, pero estamos progresando y estamos extremadamente emocionados de lanzar las características más personales de Siri". Si bien Apple ha estado batallando para crear una IA que cumpla con sus estándares, la brecha que la separa de otras potencias tecnológicas se está ampliando. Google sigue incorporando más IA en su línea de celulares Pixel al tiempo que introduce más tecnología en su motor de búsqueda para cambiar drásticamente la forma en que funciona. Samsung, el mayor rival de Apple en celulares, también está apostando fuertemente por la IA. Por su parte, ChatGPT recientemente llegó a un acuerdo que llevará al ex gurú del diseño de Apple, Jony Ive, para trabajar en un nuevo dispositivo que se espera compita contra el iPhone.

"Mientras gran parte de la WWDC tratará sobre cuál es la próxima gran cosa para el iPhone, la pregunta no expresada es: ¿Cuál es la próxima gran cosa después del iPhone?", señaló Dipanjan Chatterjee, otro analista de Forrester Research.

Además de lidiar con desafíos de innovación, Apple también enfrenta amenazas regulatorias que podrían desviar miles de millones de dólares en ingresos que ayudan a financiar su investigación y desarrollo.

Un juez federal está considerando si las contramedidas propuestas al monopolio ilegal de Google en la búsqueda deberían incluir una prohibición de acuerdos de larga duración por valor de US$20.000 millones anuales para Apple, y otro juez federal prohibió recientemente a la compañía cobrar comisiones en transacciones dentro de aplicaciones procesadas fuera de su sistema de pago que antes era exclusivo.

Además de todo eso, Apple ha quedado atrapada en el fuego cruzado de la guerra comercial del presidente Donald Trump con China, un centro de fabricación clave para la compañía de Cupertino, California. Cook persuadió con éxito a Trump para eximir al iPhone de los aranceles durante el primera gobierno del actual presidente, pero ha tenido menos éxito durante el segundo mandato de Trump, que parece más decidido a incitar a Apple a fabricar sus productos en Estados Unidos.

"La guerra comercial y la incertidumbre vinculada a la política arancelaria es una preocupación mucho mayor hoy para el negocio de Apple que la percepción de que Apple se está quedando atrás en la innovación de IA", resaltó Husson.

El desafío multidimensional que enfrenta Apple está asustando a los inversores, causando que el precio de las acciones de la compañía caiga casi un 20% en lo que va del año, una disminución que ha borrado US$750.000 millones en riqueza de los accionistas. Después de comenzar el año como la compañía más valiosa del mundo, Apple ahora ocupa el tercer lugar detrás de su antiguo rival Microsoft, otro líder en IA, y el fabricante de chips de IA Nvidia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.