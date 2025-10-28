Apple supera US$4 billones de valor de mercado por revitalización de las ventas del iPhone

28 oct (Reuters) - Apple superó el martes por primera vez los 4 billones de dólares de valor de mercado, la tercera gran empresa tecnológica que alcanza este hito, gracias a que la fuerte demanda de sus últimos modelos de iPhone disipó los temores sobre su lento avance en la carrera de la inteligencia artificial.

Las acciones de Apple han ganado cerca de un 13% desde los nuevos lanzamientos el 9 de septiembre, en un notable giro que ha llevado al valor a terreno positivo por primera vez este año.

"El iPhone representa más de la mitad de los beneficios e ingresos de Apple y cuantos más teléfonos puedan poner en manos de la gente, más podrán atraer a la gente a su ecosistema", dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, antes del hito.

Las acciones de Apple sufrieron temprano en el año por preocupaciones sobre la dura competencia en China y la incertidumbre sobre cómo sortearía la empresa los elevados aranceles estadounidenses sobre economías asiáticas como China e India, sus principales centros de fabricación.

Sus últimos teléfonos inteligentes, entre ellos la gama iPhone 17 y el iPhone Air, volvieron a atraer a clientes de Pekín a Moscú en las primeras semanas de lanzamiento, mientras que la empresa asumió los altos costos derivados de los aranceles.

Los analistas creen que el delgado diseño del iPhone Air podría ayudar a Apple a defenderse de rivales como Samsung Electronics, mientras que las primeras ventas del iPhone 17 superaron a las de su predecesor en un 14% en Estados Unidos y China, según datos de la firma de análisis Counterpoint.

La correduría Evercore ISI espera que la fuerte demanda de los últimos iPhones ayude a la firma a superar las expectativas del mercado para el periodo de tres meses que termina en septiembre y a emitir previsiones optimistas para el trimestre que termina en diciembre.

Apple es la tercera empresa que alcanza la marca de los 4 billones de dólares después de Nvidia y Microsoft. Nvidia encabeza actualmente la tabla con un valor de mercado de más de 4,5 billones de dólares.

