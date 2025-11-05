Apple utilizará el modelo de IA de Google para gestionar la nueva Siri
- 1 minuto de lectura'
5 nov (Reuters) - Apple planea utilizar un modelo de inteligencia artificial de 1,2 billones de parámetros desarrollado por Google para ayudar a impulsar una revisión del asistente de voz Siri, informó Bloomberg News el miércoles.
Tras una exhaustiva evaluación, las empresas están ultimando un acuerdo por el que Apple pagaría unos US$1.000 millones al año por acceder a la tecnología de Google, según el reporte.
El fabricante del iPhone utilizará el modelo Gemini de Google como un parche hasta que sus propios sistemas estén listos, dijo Bloomberg. Los 1,2 billones de parámetros del modelo, una medida de la complejidad del modelo de IA, hacen parecer pequeños los sistemas actuales de Apple.
Apple y Alphabet no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios. (Reporte de Juby Babu en Ciudad de México; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
- 1
Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
- 2
Lizy Tagliani sigue su disputa contra Viviana Canosa: “Queremos el debate y la retractación pública”
- 3
Nueva York: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde, Zohran Mamdani, con duros mensajes en redes
- 4
Una avioneta narco se estrella en Salta: dos detenidos y 140 kilos de cocaína hallados entre restos calcinados