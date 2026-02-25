Apple y Amazon se retrasaron en eliminar cláusulas anticompetitivas, según el regulador español

MADRID, 25 feb (Reuters) - Apple y Amazon tardaron demasiado en eliminar las cláusulas anticompetitivas que se les ordenó eliminar inmediatamente de los contratos que describían las condiciones de Amazon como distribuidor de Apple, según dictaminó el miércoles la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC).

La CNMC había impuesto multas por un total de 194 millones de euros (US$228 millones) a las dos empresas en julio de 2023 por esas cláusulas que, según la CNMC, restringían injustamente el número de revendedores de Apple en la página web de Amazon en España, y ordenó su eliminación inmediata. La última constatación de infracción podría acarrear una nueva multa. El regulador también alegó en ese momento que las cláusulas limitaban los espacios en la página web española de Amazon donde se podían anunciar los productos de los competidores de Apple e impedían a Amazon llevar a cabo campañas de mercadotecnia que ofrecieran a los clientes de Apple productos competidores de otras marcas.

El pasado mes de octubre, el organismo regulador propuso abrir una nueva investigación por el incumplimiento de las empresas de la orden de cese y desistimiento hasta mayo de 2025, cuando eliminaron las cláusulas.

En ese momento, el regulador afirmó que había indicios de infracción como consecuencia del incumplimiento. Las empresas recurrieron la decisión de la CNMC de 2023 ante la Audiencia Nacional del país y la multa original ha sido suspendida a la espera de la sentencia.

