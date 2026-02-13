Apple y Google pierden nuevamente demanda contra política de revisión de patentes de EEUU

Por Blake Brittain

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) - Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó el viernes un recurso presentado por Apple, Google, Intel, Cisco Systems y Edwards Lifesciences contra una medida de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos que reduce el número de revisiones de validez de patentes en la agencia.

La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos rechazó la solicitud de las empresas de bloquear una norma interna que otorgaba a los jueces de la agencia una mayor discrecionalidad para denegar las solicitudes de "revisión inter partes", que suelen utilizar las grandes empresas tecnológicas para invalidar las patentes que se les acusa de infringir.

Los portavoces de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas (USPTO, por su sigla en inglés) e Intel se negaron a comentar la decisión. Los portavoces de Apple, Google, Cisco Systems y Edwards Lifesciences no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El proceso de revisión inter partes de la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes de la USPTO es muy popular entre las empresas que son objeto frecuente de demandas por infracción de patentes. Las firmas alegaron ante la corte de apelaciones que una norma interna que otorgaba a los jueces de la agencia mayor discrecionalidad para denegar las solicitudes de revisión "reducía drásticamente el acceso" al proceso. (Reporte de Blake Brittain en Washington; Editado en Español por Ricardo Figueroa)