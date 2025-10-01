Apple y OpenAI piden que se desestime la demanda de Musk por competencia

Por Shubham Kalia

1 oct (Reuters) -

El acuerdo de Apple con OpenAI, propietaria de ChatGPT, no es "exclusivo" y no perjudica a la competencia, afirmaron los abogados de Apple al pedir el martes a un juez estadounidense que desestime la demanda presentada por xAI, competidor de OpenAI y propiedad del multimillonario Elon Musk.

xAI, la empresa de Musk, reclama miles de millones de dólares por daños y perjuicios, alegando que Apple no tendría motivos para incluir de forma más destacada la aplicación X y la aplicación Grok en su App Store debido al acuerdo "exclusivo" con OpenAI.

En virtud de un acuerdo anunciado en junio de 2024, Apple ha integrado ChatGPT en su sistema operativo para iPhone, iPad y Mac. Musk es propietario tanto de la red social X como de xAI, a la que pertenece el chatbot Grok.

Apple y OpenAI han "bloqueado mercados para mantener sus monopolios e impedir que innovadores como X y xAI compitan", afirmaba la demanda presentada por xAI en agosto.

"El acuerdo de Apple y OpenAI no es expresamente exclusivo y es público y notorio que Apple tiene la intención de asociarse con otros chatbots de IA generativa", afirmaron los abogados de Apple.

En un escrito aparte, los abogados de OpenAI acusaron a Musk de emprender "una campaña de guerra legal" contra OpenAI y ChatGPT, en referencia a demandas anteriores que Musk, que también es consejero delegado de Tesla

y SpaceX, ha presentado contra la empresa. Ellos también pidieron al juez que desestimara el caso.

La xAI de Musk "no ha alegado ningún daño no especulativo derivado directamente de la integración de ChatGPT como opción para ciertas funciones en determinados iPhone, y desde luego no el tipo de daño ilícito y anticompetitivo que persigue la legislación antimonopolio", escribieron los abogados de OpenAI.

Musk ha demandado por separado a OpenAI y a su consejero delegado, Sam Altman, ante un tribunal federal de California para detener su conversión de empresa sin ánimo de lucro a empresa con ánimo de lucro. Musk cofundó OpenAI con Altman en 2015 como una organización sin fines de lucro.

xAI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario comercial habitual sobre Apple y OpenAI buscando la desestimación de la demanda. (Información de Shubham Kalia en Bengaluru; edición de Tomasz Janowski y Elaine Hardcastle; edición en español de Paula Villalba)