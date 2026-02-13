Applied Materials prevé batir las previsiones del mercado gracias a la demanda de IA

Por Arsheeya Bajwa

13 feb (Reuters) - Applied Materials pronosticó el jueves unos ingresos y beneficios para el segundo trimestre superiores a las estimaciones del mercado, apostando por un auge de la demanda de procesadores de inteligencia artificial y una escasez mundial de chips de memoria que impulse las ventas de sus equipos de fabricación de semiconductores.

La rápida expansión de la infraestructura de inteligencia artificial, uno de los principales motores de Applied, ha absorbido gran parte del suministro mundial de chips de memoria, lo que ha impulsado la capacidad de producción y ha contribuido aún más a las ventas de la empresa.

Las acciones de la empresa subieron más de un 12% en la negociación prolongada. Los títulos de sus competidores Lam Research

y KLA subieron casi un 3% cada tras el cierre de la bolsa, ya que las optimistas perspectivas de Applied mejoraron la confianza.

Applied Materials prevé unas ventas en el segundo trimestre de unos 7.650 millones de dólares, con un margen de desviación de 500 millones, frente a las estimaciones del mercado de 7.010 millones, según datos recopilados por LSEG.

Los resultados se vieron "impulsados por la aceleración de las inversiones de la industria en computación de inteligencia artificial", dijo el director ejecutivo Gary Dickerson en un comunicado.

"La necesidad de chips de mayor rendimiento y más eficientes energéticamente está impulsando altas tasas de crecimiento para la lógica de vanguardia, la memoria de alto ancho de banda y la integración avanzada de chips."

El grupo, mayor fabricante de equipos semiconductores de EEUU, prevé un beneficio ajustado en el segundo trimestre de unos 2,64 dólares por acción, con un margen de 20 centavos, frente a estimaciones de 2,28 dólares.