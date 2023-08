Los √°ngeles--(business wire)--ago. 17, 2023--

Siete de cada diez profesores de escuelas secundarias est√°n de acuerdo en que la educaci√≥n uniforme, con los mismos planes de estudios y m√©todos de ense√Īanza para todos los estudiantes, es algo del pasado. M√°s de la mitad (51 %) se sienten inseguros de su capacidad para impactar en el desempe√Īo de sus estudiantes en un entorno de sal√≥n de clases con un grupo grande, de acuerdo con una encuesta realizada por OnePoll para Learn4Life.

La mayoría de los profesores de escuelas secundarias (86 %) están familiarizados con el aprendizaje personalizado, una alternativa al aprendizaje grupal tradicional que apunta a personalizar el aprendizaje de acuerdo con las fortalezas, necesidades, habilidades e intereses de cada estudiante.

Sin embargo, los educadores se√Īalan que hay desaf√≠os que les impiden brindar educaci√≥n personalizada, como la falta de capacitaci√≥n de administradores y pol√≠ticas que restringen la autonom√≠a de los profesores con respecto a la ense√Īanza. Adem√°s, suele haber acceso limitado a la tecnolog√≠a y otros recursos que podr√≠an favorecer el aprendizaje personalizado y la presi√≥n para cumplir con los puntajes de ex√°menes estandarizados y los requisitos de los planes de estudios.

Learn4Life, una red de m√°s de 85 escuelas secundarias p√ļblicas, desarroll√≥ un modelo de ense√Īanza hace 22 a√Īos que hace hincapi√© en la ense√Īanza personalizada junto con un programa flexible, pr√°cticas resilientes al trauma y capacitaci√≥n laboral.

‚ÄúLa mayor√≠a de los estudiantes que acuden a nosotros est√°n atrasados en cr√©ditos porque no tuvieron √©xito en su escuela anterior. No todos prosperan en un sal√≥n de clases grande escuchando a la clase del profesor‚ÄĚ, explic√≥ Shellie Hanes, superintendenta de escuelas de Learn4Life. ‚ÄúEn primer lugar, realizamos una evaluaci√≥n exhaustiva para determinar cu√°l son sus estilos de aprendizaje, d√≥nde necesitan ayuda y que se elaborar un plan justo para ellos. Pueden ser buenos lectores pero les cuesta matem√°ticas, as√≠ que brindamos clases de apoyo gratis de matem√°ticas a medida que avanzan en la lectura para que ganen confianza‚ÄĚ.

Hanes dijo que es igual de importante evaluar las necesidades sociales y emocionales del estudiante. ¬ŅHan sufrido acoso escolar? ¬ŅSufren una situaci√≥n familiar dif√≠cil? ¬ŅNo tienen hogar, est√°n en hogares de acogida, embarazadas o sufren de pobreza?

‚ÄúTodos estos tipos de traumas a largo plazo definitivamente interfieren en la capacidad de aprendizaje de los ni√Īos‚ÄĚ, explic√≥. ‚ÄúEn primer lugar, nos centramos en eliminar los obst√°culos en la modalidad de aprendizaje y luego trabajamos para generar resiliencia‚ÄĚ.

Estamos atravesando una era de personalizaci√≥n: desde lo que vemos en la televisi√≥n y las sugerencias de men√ļ hasta las visitas a los m√©dicos virtuales y planes de ejercicios personalizados. Sin embargo, la educaci√≥n todav√≠a sigue siendo generalizada para grandes grupos, pese a que cada vez son m√°s los estudiantes que fracasan con ese sistema.

‚ÄúNecesitamos cambiar r√°pidamente la estructura de nuestros salones de clases para lograr m√°s colaboraci√≥n y m√°s ense√Īanza personalizada con nuestros estudiantes‚ÄĚ, agreg√≥ Hanes. ‚ÄúLos profesores de ense√Īanza personalizada revelan que sus estudiantes son menos disciplinados, tienen menos d√≠as de ausencia y participan m√°s en la escuela‚ÄĚ.

Metodología de la encuesta:

Esta encuesta aleatoria de doble opt in realizada a 2 000 profesores de escuelas secundarias fue encargada por Learn4Life entre el 5 y el 19 de abril de 2023. La llev√≥ a cabo la compa√Ī√≠a de investigaci√≥n de mercado OnePoll, cuyo equipo est√° conformado por miembros de la Market Research Society y tienen membres√≠a corporativa en la Asociaci√≥n Estadounidense para la Investigaci√≥n de la Opini√≥n P√ļblica (American Association for Public Opinion Research, AAPOR) y la Sociedad Europea de Opini√≥n e Investigaci√≥n de Mercados (European Society for Opinion and Marketing Research, ESOMAR).

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de escuelas secundarias p√ļblicas sin fines de lucro que brinda a los estudiantes aprendizaje personalizado, capacitaci√≥n profesional y habilidades para la vida. Cada escuela cuenta con una gesti√≥n a nivel local, no tiene matr√≠cula y otorga a los estudiantes la flexibilidad y atenci√≥n individualizada que necesitan para progresar acad√©micamente. Al brindar educaci√≥n a m√°s de 53 000 estudiantes, incluidos estudiantes de tiempo completo y entre per√≠odos de sesiones, los ayudamos a prepararse para un futuro despu√©s de la escuela secundaria. Para obtener m√°s informaci√≥n, visite www.learn4life.org.

