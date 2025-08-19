Apretón monetario condiciona al mercado financiero de la Argentina

BUENOS AIRES, 19 ago (Reuters) - Las duras restricciones monetarias alentadas desde el Banco Central de Argentina (BCRA) impactaban el martes en un recorte de liquidez, con volatilidad selectiva en el tipo de cambio y firmeza en las tasas de interés.

A casi dos meses de las próximas elecciones legislativas nacionales, claves para el Gobierno por su minoría en el Congreso, la administración del libertario Javier Milei pugna para evitar una mayor debilidad en el peso y la implícita presión sobre los niveles inflacionarios.

El Tesoro absorbió en la víspera 3,79 billones de pesos (unos US$2931,2 millones) mediante una licitación doméstica de la nueva letra "Tamar", con el objetivo de sacar liquidez entre los bancos.

Las anotaciones mayoristas del peso marcaban una caída del 0,92% a 1305 por dólar hacia las 1400 GMT, con operaciones a futuro ligeramente en baja a 1492 unidades para los contratos a fines de diciembre.

Para evitar que un mayor circulante afecte el tipo de cambio, el BCRA dispuso recientemente aumentar los encajes bancarios y obligó a contabilizarlos de manera diaria para frenar la especulación con la tasa de interés.

Tantos cambios en el corto plazo vienen generando una abultada movilidad en las cauciones bursátiles, donde se busca fondeo para intervenir en activos o especular directamente. Esto ha generado variaciones de tasas entre el 2% anual el lunes a 120% casi un mes atrás.

El índice líder S&P Merval de la bolsa porteña oscilaba ligeramente, con alza del 0,12% por el interés hacia papeles del rubro energético.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Eliana Raszewski)