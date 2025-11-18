Aprobación de Trump cae a nivel más bajo de mandato por costo de vida y archivos Epstein: sondeo Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON, 18 nov (Reuters) - El índice de aprobación del presidente Donald Trump cayó al 38%, el más bajo de su mandato, con los estadounidenses descontentos por su manejo del costo de vida y la investigación sobre el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, según una encuesta de Reuters/Ipsos.

La encuesta de cuatro días, que concluyó el lunes, se produce mientras el control de Trump sobre su Partido Republicano muestra signos de debilitamiento.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, votó el martes a favor de forzar la divulgación de los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein, una medida a la que Trump se opuso durante meses y que ha visto cómo una de sus otrora más cercanas partidarias en el Congreso, la representante Marjorie Taylor Greene, se ha convertido en crítica.

Trump dio marcha atrás en su posición el domingo mientras los legisladores se preparaban para avanzar sin él.

La encuesta mostró que la aprobación general de Trump bajó dos puntos porcentuales desde un sondeo de Reuters/Ipsos realizado a principios de noviembre.

Trump comenzó su segundo mandato con un 47% de estadounidenses que le daban un aprobado. El descenso de nueve puntos desde enero deja su popularidad general cerca de los mínimos registrados durante su primer mandato y también cerca de las calificaciones más bajas cosechadas por su predecesor demócrata en la Casa Blanca, Joe Biden.

El índice de aprobación de Biden bajó hasta el 35%, mientras que la popularidad de Trump durante su primer mandato cayó hasta el 33%.

Trump ha superado multitud de crisis durante su carrera política. La nueva encuesta de Reuters/Ipsos mostró que su índice de aprobación se mantiene fuerte entre los republicanos.

Este año, el presidente se ha visto particularmente acosado por la percepción de que no está haciendo lo suficiente para ayudar a los hogares con los gastos cotidianos, una cuestión que también afectó duramente a la administración de Biden y contribuyó a la victoria de Trump sobre la vicepresidenta de Biden, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales del año pasado.

GRAN PREOCUPACIÓN POR EL COSTO DE VIDA

Sólo el 26% de los estadounidenses dice que Trump está haciendo un buen trabajo en la gestión del costo de vida, por debajo del 29% de principios de mes.

El ritmo de la inflación se ha mantenido alto para los estándares históricos desde que Trump asumió el cargo en enero, con los precios al consumidor de Estados Unidos subiendo un 3% en los 12 meses hasta septiembre, incluso cuando el mercado laboral se ha debilitado.

Alrededor del 65% de los encuestados -incluido uno de cada tres republicanos- desaprueba la actuación de Trump en relación con el costo de vida.

El principal impulso de la política económica de Trump ha sido subir los impuestos a los productos importados en un intento de apuntalar la fabricación estadounidense, pero muchos economistas creen que esta política ha provocado un aumento de los precios.

Expresando su frustración por la percepción pública de su gestión de la economía, Trump redujo la semana pasada los impuestos a la importación de café, carne de vacuno, plátanos y otros productos básicos.

La caída de su popularidad podría hacer a los republicanos más vulnerables en las elecciones al Congreso del próximo año, aunque la encuesta de Reuters/Ipsos mostró que los votantes siguen viendo al Partido Republicano de Trump como el que tiene un mejor enfoque de la política económica.

PREOCUPACIONES DE EPSTEIN

Sólo el 20% de los estadounidenses -incluyendo el 44% de los republicanos- aprueban cómo Trump ha manejado el caso Epstein, mostró la encuesta de Reuters/Ipsos. Alrededor del 70% de los encuestados -incluyendo el 87% de los demócratas y el 60% de los republicanos- dijeron que creen que el Gobierno está ocultando información sobre los clientes de Epstein.

La encuesta de Reuters/Ipsos, que se llevó a cabo en línea, encuestó a 1.017 adultos estadounidenses en todo el país y tiene un margen de error de alrededor de 3 puntos porcentuales.

(Reportaje de Jason Lange; edición de Scott Malone y Deepa Babington, Editado en español por Juana Casas)