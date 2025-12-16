Aprobación de Trump cae al 39% por manejo de la economía: sondeo Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON, 16 dic (Reuters) - El índice de aprobación del presidente Donald Trump cayó en los últimos días a casi el menor nivel de su actual mandato, con votantes del Partido Republicano disgustados por su manejo de la economía, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos.

La encuesta de tres días, que concluyó el domingo, mostró que el 39% de los adultos estadounidenses aprueban el desempeño de Trump, menos que el 41% de principios de diciembre y a un punto del 38% de mediados de noviembre, la calificación más baja del mandatario este año.

El líder republicano regresó al poder en enero con una valoración del 47%, pero su popularidad ha bajado desde entonces, sobre todo en lo que respecta a su gestión económica.

Un reciente cierre del Gobierno federal interrumpió la recopilación de datos sobre la economía, pero muchos especialistas creen que los empresarios han frenado la contratación debido a lo que algunos describieron como shock por los aranceles de Trump a las importaciones.

El 33% de los adultos estadounidenses dijo que aprobaba la forma en que Trump está manejando la economía, la calificación más baja del presidente en la materia este año.

Mientras que los republicanos siguen apoyando al presidente -el 85% aprueba su actuación general, sin cambios desde principios de este mes-, la proporción que ve a Trump haciéndolo bien en la economía cayó en la última encuesta al 72%, la calificación más baja de este año y menos que el 78% de principios de mes.

Trump ganó las elecciones con la promesa de arreglar la economía, que sufrió un episodio de alta inflación bajo el mandato del demócrata Joe Biden.

Sin embargo, la inflación se ha mantenido cerca del 3%, más del 2% que los responsables de política monetaria consideran más saludable para la economía.

La encuesta, que se realizó por internet, recogió respuestas de 1.016 personas de todo el país y tiene un margen de error de tres puntos porcentuales. (Reporte de Jason Lange. Editado en español por Javier Leira)