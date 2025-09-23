Aprobación de Trump cae porque los estadounidenses se preocupan por la economía: Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON, 23 sep (Reuters) - La aprobación del presidente Donald Trump bajó ligeramente en las últimas semanas debido a la preocupación de los estadounidenses por la salud de la economía y la capacidad del republicano para contener el alza de precios, según un nuevo sondeo de Reuters/Ipsos.

La encuesta de tres días, que se cerró el domingo, mostró que el 41% de los encuestados aprobaba la actuación de Trump como presidente, menos que el 42% de un sondeo realizado entre el 5 y el 9 de septiembre.

Un 54% de los encuestados dijo que la economía nacional iba por mal camino, más que el 53% de un sondeo de agosto y del 52% de julio.

Solo el 35% de los encuestados aprobó la gestión de Trump sobre la economía, y el 28% respaldó su manejo de su costo de vida, con ambas lecturas ligeramente más bajas que en las encuestas anteriores. El republicano volvió a la Casa Blanca este año tras prometer en su campaña electoral del año pasado que arreglaría la economía.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se debilitó bruscamente en agosto, cuando la tasa de desempleo subió a un máximo de casi cuatro años de 4,3%, mientras que la inflación también se aceleró el mes pasado.

La preocupación pública por la economía fue mayor a principios de año, cuando Trump amenazaba con imponer agresivamente aranceles a los bienes importados, lo que provocó fuertes caídas en los valores bursátiles.

El índice de aprobación de Trump sigue impulsado por la relativa popularidad de sus políticas de inmigración, que incluyen detenciones masivas de personas sospechosas de no estar legalmente en el país. Alrededor del 42% de los encuestados respaldaron a Trump en inmigración, sin cambios desde principios de este mes.

La encuesta, en la que participaron 1019 personas, se realizó por Internet y a escala nacional. Tuvo un margen de error de 3 puntos porcentuales. (Reporte de Jason Lange; Editado en español por Javier López de Lerida)