Aprobación de Trump sigue en 40%, el nivel más bajo de su mandato: sondeo Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON, 18 ago (Reuters) - El índice de aprobación del presidente Donald Trump se mantuvo en un 40% en las últimas semanas, igualando el nivel más bajo de su actual mandato, según una encuesta de Reuters/Ipsos que cerró el lunes.

El sondeo de seis días se realizó mientras los datos económicos mostraban señales de que el mercado laboral estadounidense se está debilitando y con Trump liderando una amplia ofensiva frente la inmigración, al tiempo que el republicano se ha involucrado en una intensa diplomacia para poner fin a una guerra entre Rusia y Ucrania.

El índice de aprobación de Trump no varió respecto de un sondeo de Reuters/Ipsos de finales de julio, pero ha caído siete puntos porcentuales desde sus primeros días de vuelta a la Casa Blanca en enero, cuando el 47% de los estadounidenses lo aprobaba.

La última encuesta mostró que los latinos, un grupo que se decantó por Trump en las elecciones del año pasado, también se han distanciado del presidente. Un 32% aprobó su actuación en la Casa Blanca, igualando su nivel más bajo de aprobación este año.

Más de la mitad de los encuestados -el 54%, incluido uno de cada cinco republicanos- dijeron que pensaban que Trump estaba demasiado alineado con Rusia, pese a que intensificó sus esfuerzos para negociar la paz entre Moscú y Kiev.

Trump parece estar de acuerdo con la afirmación rusa de que Ucrania debe ceder territorio para que cese la guerra.

Trump se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el viernes, y la encuesta se cerró justo antes del encuentro del lunes con su par ucraniano Volodímir Zelenski.

Solo el 43% cree que Trump está haciendo un buen trabajo en política de inmigración. En todas las áreas, el apoyo a Trump provino abrumadoramente de los republicanos.

Tras regresar a la Casa Blanca en enero, Trump ordenó una amplia represión de las personas que viven ilegalmente en el país, desplegando agentes enmascarados para detener y deportar a migrantes en todo el país.

El sondeo de Reuters/Ipsos encuestó a 4446 adultos estadounidenses en todo el país y por internet y tuvo un margen de error de unos 2 puntos porcentuales. (Reporte de Jason Lange; edición en español de Javier Leira)