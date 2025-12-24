Aprobación de una píldora para adelgazar acelerará revisión de productos de la industria alimentaria

Por Jessica DiNapoli y Waylon Cunningham

NUEVA YORK, 24 dic (Reuters) - Los fabricantes de alimentos envasados y los restaurantes de comida rápida podrían verse obligados a revisar más productos el año que viene, ya que en enero estarán disponibles las nuevas pastillas GLP-1, aprobadas para suprimir el apetito.

Se espera que más estadounidenses prueben estos fármacos en forma de píldora en lugar de inyección, ya que la medicación será más barata y muchos pacientes dudan en inyectarse.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el lunes la píldora de GLP-1 Wegovy de Novo Nordisk, lo que hizo bajar las acciones de las empresas alimentarias el martes.

Se espera que el medicamento rival de Eli Lilly obtenga la aprobación de los reguladores el año que viene.

Empresas alimentarias como Conagra Brands y Nestlé ya se enfrentan a cambios en los gustos de los consumidores hacia un mayor contenido proteínico y porciones más pequeñas debido a la popularidad de las inyecciones para adelgazar, y los analistas creen que la adopción generalizada de GLP-1 podría suponer cambios a largo plazo en la demanda.

Para hacer frente a esta situación, las empresas están promocionando productos con más proteínas, modificando el etiquetado para indicar que son compatibles con el GLP-1 y colaborando con la gran distribución para comercializar mejor los productos.

"Estamos viendo que la gente reduce (el consumo) específicamente de aperitivos salados, licores, refrescos, bebidas y aperitivos de panadería, y se centra más en las proteínas y la fibra, por lo que esperamos que las empresas alimentarias y también los restaurantes atiendan a este público que está creciendo", dijo JP Frossard, analista de alimentos de consumo de Rabobank.

"Veremos un mayor acceso a esos medicamentos y un mayor mercado al que dirigirse para productos que tengan en mente las necesidades del usuario de GLP-1", añadió.

Andrew Rocco, estratega bursátil de Zacks Investment Research, calificó la aprobación de Novo de "innovadora" porque la píldora sería más barata que la versión inyectable de Wegovy y ofrecería los mismos parámetros de pérdida de peso. "Serán necesarias proteínas elevadas, porciones más pequeñas e innovación en alimentos funcionales", dijo.

EMPRESAS ALIMENTARIAS TOMAN NOTA Alrededor del 40% de los adultos estadounidenses son obesos, según datos del gobierno de Estados Unidos y alrededor del 12% de los adultos afirman tomar actualmente medicamentos GLP-1, según una encuesta publicada el mes pasado por la organización de investigación sobre política sanitaria KFF.

Según un estudio de Cornell Research publicado la semana pasada en el que se utilizaron datos de compra recogidos por Numerator de unos 150.000 hogares, los hogares que toman medicamentos GLP-1 reducen sus gastos en tiendas de comestibles en un 5,3% y en restaurantes de comida rápida en un 8% de media.

Esas reducciones se desvanecieron en gran medida cuando los hogares dejaron de consumir el medicamento.

"Es probable que las reducciones que observamos se manifiesten en un sector mucho más amplio de la población" debido a las píldoras adelgazantes, afirmó Sylvia Hristakeva, una de las coautoras del estudio. Según Hristakeva, el precio más barato y la facilidad de uso de las píldoras también harán probable que la gente utilice la medicación durante más tiempo.

Aunque el estudio de Cornell sólo detectó aumentos modestos del gasto en un puñado de categorías, como el yogur y la fruta fresca, las empresas están tomando nota.

A principios de este año, Conagra empezó a etiquetar algunas de sus comidas congeladas Healthy Choice con alto contenido en proteínas y fibra como "GLP-1 friendly".

Según un portavoz, estos platos se venden más rápido que los productos de la competencia que incluyen afirmaciones similares en sus envases. La empresa planea introducir nuevas recetas de Healthy Choice con el mismo etiquetado en mayo y trabajar con tiendas de comestibles como Walmart y Kroger para comercializarlas, dijo el portavoz.

La empresa láctea francesa Danone, que fabrica el yogur griego Oikos, afirmó en un comunicado que está experimentando un crecimiento de dos dígitos en sus ofertas de alto contenido proteínico, una tendencia que se ha acelerado con la adopción de los medicamentos GLP-1.

Nestlé, la mayor empresa alimentaria del mundo, también ha introducido nuevas comidas congeladas específicamente destinadas a los usuarios de GLP-1, denominadas Vital Pursuit. La empresa suiza no respondió a la petición de comentarios.

La cadena de comida rápida mexicana Chipotle añadió el martes un "Menú Alto en Proteínas" que incluye, entre otras cosas, una sola taza de pollo o filete.

En los últimos meses, algunas cadenas de restaurantes, como Olive Garden, han añadido menús con porciones más pequeñas y baratas.

El responsable de marketing de Noodles & Company, Stephen Kennedy, dijo que estas incorporaciones al menú pretendían ofrecer a los clientes "opciones que satisfagan sin pasarse".