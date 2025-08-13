Aprueban la primera caza de osos negros en Florida en una década pese a fuerte oposición

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — La primera caza de osos negros en Florida en una década se llevará a cabo en diciembre bajo una norma adoptada el miércoles por funcionarios estatales de vida silvestre, a pesar de la fuerte oposición al eventual uso de perros y a la caza de los animales en lugares con cebo.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida votó unánimemente a favor del plan durante una reunión que atrajo a 168 personas para una audiencia pública en la localidad de Havana, en el Panhandle, con la presencia de tanto partidarios como opositores. El panel había dado una aprobación preliminar en mayo, citando la necesidad de gestionar las crecientes poblaciones de osos.

"Tomamos decisiones basadas en la ciencia", afirmó el presidente de la comisión, Rodney Barreto.

Los opositores calificaron la caza de cruel, innecesaria y una excusa para llevarse un trofeo cuando el verdadero problema es la población humana que invade el hábitat de los osos a medida que Florida sigue creciendo.

"No todos los cazadores apoyan esta caza. Nos gustaría ver la naturaleza en equilibrio", expresó Lauren Jorgensen, cuya familia posee una finca en el rural condado de Suwannee.

Se estima que hay 4000 osos negros en Florida, uno de los pocos estados con poblaciones considerables que no tienen una temporada de caza de osos. Varios oradores a favor de la caza señalaron que los osos se ven mucho más comúnmente en muchas áreas que en el pasado, provocando interacciones con humanos que generan miedo y preocupación.

Ottice Amison, miembro de la Comisión del Condado de Franklin, comentó que los residentes están reportando haber visto a osos en porches, hurgando en recipientes de basura, y deambulando por vecindarios y parques infantiles.

"La realidad es que la frecuencia y gravedad de las interacciones con osos sigue aumentando. En este momento, demasiados de nuestros residentes ven a los osos como amenazas y plagas", dijo Amison a la comisión de vida silvestre.

Solo ha habido un ataque mortal documentado de oso negro en Florida, el ataque en mayo a Robert Markel, de 89 años, y al perro de su hija en una zona rural del condado de Collier, en el suroeste de Florida.

El plan adoptado el miércoles tiene reglas más estrictas que la caza anterior en Florida en 2015, en la que se proporcionaron permisos de caza a cualquiera que pudiera pagarlos. Eso llevó a un evento caótico que se cerró cuando se mataron a más de 300 osos, incluidos al menos 38 hembras con crías.

Los opositores a la caza predicen que este año será más de lo mismo.

"Esta decisión refleja presión política, no necesidad ecológica ni voluntad pública", expresó Susannah Randolph, directora del capítulo de Florida del Sierra Club.

Bajo la nueva norma, habría un sorteo aleatorio de permisos con un límite de 187.

Los cazadores podrán matar solo un oso cada uno y solo en ciertas partes de Florida donde la población de osos es lo suficientemente grande. No se permitirá la matanza de crías ni de hembras con crías.

Un permiso costaría US$100 para residentes de Florida y US$300 para no residentes.

Para 2025, el plan es realizar la caza del 6 al 28 de diciembre. En el futuro, la FWC prevé una caza de osos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, sujeta a más estudios sobre el efecto de la caza y la población de los animales. En años futuros, los cazadores podrían usar hasta seis perros cada uno para perseguir osos.

Los propietarios privados de tierras con 5000 acres (2023 hectáreas) o más podrían llevar a cabo lo que la FWC llama un "programa de cosecha de osos" en su propiedad bajo la propuesta. Los osos podrían ser cazados en estaciones de alimentación con cebo en propiedad privada. Además, se permitirá la caza con arco bajo reglas similares a las de los ciervos.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.