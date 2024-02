( )

LONDRES, 20 feb (Reuters) -

El Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que las apuestas de los inversores sobre recortes de las tasas de interés este año no eran descabelladas, pero también habló de claras señales de recuperación de la economía británica tras caer en recesión a finales del año pasado.

"El mercado está plasmando esencialmente en la curva que reduciremos las tasas de interés en el transcurso de este año", dijo Bailey a los legisladores del Comité Selecto del Tesoro.

"No avalamos la curva del mercado. No estamos haciendo una predicción de cuándo o por cuánto (bajaremos las tasas)", dijo antes de añadir: "no es descabellado que el mercado piense en" reducciones de los costos de endeudamiento.

Pero Bailey también se centró en las señales -incluidas las sólidas cifras de empleo- de que la economía británica era más fuerte de lo que podrían sugerir los datos publicados la semana pasada, que mostraban que había caído en una recesión poco profunda en el segundo semestre de 2023.

Aunque una contracción de la economía del 0,3% en el cuarto trimestre fue un resultado peor de lo que esperaba el BoE, Bailey dijo que había razones para el optimismo.

"Creemos que la economía ya está mostrando señales claras de recuperación", dijo Bailey.

"Se ha vuelto a insistir mucho en la recesión, pero no tanto en el hecho de que la situación es sólida, sobre todo en el mercado laboral, y también en los ingresos de los hogares", afirmó. (Reporte de David Milliken, Suban Abdulla; edición en español de Javier López de Lérida)