Apuestas: ni el atletismo a salvo

Lo anunció la "Athletics Integrity Unit" (AIA), al confirmar que Fleury, que apostó 2.000 euros a manos de la victoria de Finot y ganó 5.000, "fue suspendida por violar el Código de Disciplina y las normas relacionadas con la manipulación de las competencias deportivas".

El reglamento de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) considera que "cualquier forma de apuesta relativa a un evento o competencia de atletismo está prohibida, independientemente de que la persona interesada participe de manera directa o no en la misma".

Según informó la AIA, Fleury admitió haber apostado por el triunfo de su colega sin saber, dijo, que eso constituía una violación del reglamento "dado que no participaba como miembro del equipo francés desde agosto de 2022".

Fleury deberá pagar, además, una multa de 3.000 euros "monto correspondiente al dinero que ganó con la apuesta en cuestión", que será donado a una entidad benéfica que ella misma elija.

También tendrá que completar un curso online del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre la prevención y manipulación de los resultados deportivos. (ANSA).