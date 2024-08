apuñalamiento en alemania "posiblemente fue un acto de terrorismo": funcionario

(Actualiza con rueda de prensa)

Por Petra Wischgoll, Tom Sims y Rene Wagner

SOLINGEN, Alemania, 24 ago (Reuters) -

El ataque con arma blanca en el que un hombre mató a tres personas e hirió a otras ocho en un festival en la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania, fue "posiblemente un acto de terrorismo", dijo el sábado un funcionario, mientras continuaba la búsqueda del agresor desconocido.

La policía dijo que había detenido a un individuo de 15 años y que estaba investigando si existía una posible relación con el atacante, que sigue huido.

Markus Caspers, funcionario de la fiscalía de Düsseldorf, dijo en una rueda de prensa por la tarde que no se podía descartar el "terrorismo" porque no había otro motivo conocido y porque las víctimas no parecían estar relacionadas.

Un funcionario de la policía, Thorsten Fleiss, confirmó en la misma rueda de prensa que el agresor parecía apuntar al cuello de sus objetivos.

"La investigación y la persecución de otros posibles autores y motivos del crimen están en plena marcha", dijo la policía en un comunicado.

El incidente ocurrió sobre las 21.40 hora local (1940 GMT) del viernes, cuando el hombre atacó a varias personas con un cuchillo, dijo la policía, que añadió que el motivo seguía sin estar completamente claro.

El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo en un mensaje en X que "el autor debe ser rápidamente capturado y castigado con todo el peso de la ley".

La ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, dijo que las autoridades de seguridad estaban haciendo todo lo posible para atrapar a la persona e investigar el trasfondo del ataque, en el Fronhof, una plaza de mercado de Solingen donde tocaban bandas en directo.

La ciudad del estado de Renania del Norte-Westfalia, fronterizo con Holanda, celebraba su 650 aniversario.

La policía había acordonado la plaza el sábado, y los transeúntes colocaron velas y flores fuera de las barricadas.

Las autoridades cancelaron el resto del festival del fin de semana.

(Contribución de Thilo Schmuelgen Edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters