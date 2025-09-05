Apuñalan a un profesor en un centro de formación profesional en Alemania

Un profesor fue apuñalado este viernes en un centro de formación profesional en Essen, en el oeste de Alemania, según la policía, que indicó que el agresor resultó herido de bala durante su detención.

Las fuerzas de seguridad no dieron ninguna información sobre la identidad de la víctima ni del agresor. Tampoco se comunicó de inmediato ningún dato sobre el motivo del ataque.

Alemania ha sufrido en los últimos meses varios ataques mortales con arma blanca que han conmocionado al país, así como atentados de carácter yihadista y actos de violencia de extrema derecha que ponen en primer plano las cuestiones de seguridad.

"El profesor sufrió heridas de arma blanca durante el ataque", señaló en X la policía de la región de Renania del Norte-Westfalia, precisando que se había desplegado un gran número de agentes en el lugar.

Poco después anunció que los agentes habían logrado localizar al sospechoso, y que se vieron obligados a utilizar sus armas de fuego.

"El sospechoso resultó herido y actualmente recibe atención médica", precisó la policía.

El profesor herido fue trasladado al hospital, según la misma fuente, pero no se facilitó ninguna información sobre su estado de salud.

En cuanto al móvil del crimen, la policía no se pronunció. El portavoz de la policía de Essen, Pascal Pettinato, declaró en la cadena NTV que no podía decir si se trataba de un ataque "dirigido o no dirigido".

Según el sitio web del diario alemán Bild, la víctima sería una mujer y habría sufrido una herida en el abdomen que requiere una operación quirúrgica de urgencia.

Según la misma fuente, el autor de los hechos sería un alumno de este centro de formación profesional.

alf/mab/avl