Apuñalan a una alcaldesa alemana recién electa

La alcaldesa de la localidad alemana de Herdecke, cerca de Dortmund, fue apuñalada este martes, "un acto odioso" según el jefe del gobierno, Friedrich Merz.

Iris Stalzer, electa a fines de septiembre, fue atacada frente a su casa, según el canal WDR. Los medios locales apuntan a que la alcaldesa socialdemócrata se encuentra herida de gravedad.

"Tememos por su vida", dijo en una publicación en X el canciller Merz.

Stalzer fue apuñalada con un cuchillo "varias veces", según el grupo audiovisual público regional WDR.

Gravemente herida, logró arrastrarse hasta el interior de su domicilio, según la misma fuente.

Iris Stalzer ganó el mes pasado las elecciones en esta ciudad de 20.000 habitantes. Su investidura oficial estaba prevista para principios de noviembre.

