Apuñalan a una mujer con un cuchillo en el cuello en posible intento de crimen machista en Cantillana

Apuñalan a una mujer con un cuchillo en el cuello en posible intento de crimen machista en Cantillan
SEVILLA, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -
Una mujer de 46 años ha resultado herida tras ser apuñalada en el cuello presuntamente por su expareja sentimental en un intento de asesinato ocurrido en la tarde de este martes en Cantillana (Sevilla), según han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, que han apostillado que podría tratarse de un posible caso de violencia de género.
Según han indicado los Servicios de Emergencias 112 a esta agencia, el incidente se produjo sobre las 19,15 horas, cuando recibieron un aviso que alertaba de un posible intento de asesinato en la calle Nuestro Padre de Jesús, frente al Ayuntamiento de Cantillana.
La víctima tuvo que ser evacuada de forma inmediata en helicóptero al Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Por el momento, permanece bajo custodia policial y, según las primeras informaciones, se encuentra fuera de peligro.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que mantienen desplegadas batidas para localizar al presunto agresor, que aún no ha sido localizado.
