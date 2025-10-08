Apunta a empresas chinas por componentes de drones utilizados por Hamás y los hutíes

Por Karen Freifeld

WASHINGTON, 8 oct (Reuters) - Estados Unidos dijo el miércoles que añadirá 15 empresas chinas a su lista de comercio restringido por facilitar la compra de componentes electrónicos estadounidenses encontrados en aviones no tripulados operados por aliados de Irán, incluidos los milicianos hutíes y Hamás.

Diez empresas de China fueron designadas para la llamada Lista de Entidades del Departamento de Comercio por facilitar la compra de componentes encontrados en sistemas de aeronaves no tripuladas armadas operadas por los hutíes de Yemen, según una publicación en el Registro Federal.

Otras cinco empresas chinas fueron incluidas en la lista tras conocerse que, en torno al 7 de octubre de 2023, las Fuerzas de Defensa de Israel recuperaron numerosos vehículos aéreos no tripulados (UAV, por su sigla en inglés) armamentísticos operados por aliados de Irán, entre ellos Hamás, según el anuncio.

Ese día, militantes de Hamás perpetraron un ataque en Israel en el que murieron 1200 personas, según los recuentos israelíes, y que desencadenó la guerra en Gaza.

En total, el Departamento de Comercio añade 29 entidades a la lista, incluidas empresas en Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Entre ellas, Estados Unidos ha añadido otra empresa china a la lista por formar parte de una red ilícita que obtiene y suministra vehículos aéreos no tripulados y otros componentes a empresas tapadera de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-QF).

Las empresas se añaden a la Lista de Entidades del Departamento de Comercio por actividades consideradas contrarias a la seguridad nacional y a los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Para exportar a las empresas incluidas en la lista se requieren licencias, que probablemente serán denegadas. (Reporte de Karen Freifeld, reporte adicional de Maiya Keidan; Editado en español por Javier Leira)