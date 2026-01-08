Arabia Saudí alega que Emiratos ayudó a sacar del país a un líder separatista yemení buscado

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Arabia Saudí alegó el jueves que los Emiratos Árabes Unidos sacaron de forma clandestina a un líder separatista en Yemen, buscado por traición, fuera del país y lo llevaron en avión a Abu Dabi.

Los Emiratos Árabes Unidos no respondieron de inmediato a la afirmación, que aumenta aún más las tensiones entre las naciones vecinas en la península Arábiga, mientras se desmorona su asociación en la guerra de varios años en Yemen.

Un comunicado militar saudí afirmó que Aidarous al-Zubaidi, el líder del Consejo de Transición del Sur, huyó de Yemen en barco hacia Somalia. Luego, funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos llevaron a al-Zubaidi en avión a Abu Dabi, la capital de los Emiratos, según el comunicado. Los Emiratos han sido el principal apoyo del consejo, conocido como el STC, lo que provocó un enfrentamiento entre Arabia Saudí y Emiratos en los últimos días después de que los combatientes del STC avanzaran en dos gobernaciones y parecieran estar preparándose para separarse de Yemen.

El comunicado saudí del general de división Turki al-Malki incluyó la mención de un general de división de los Emiratos Árabes Unidos como involucrado en la supuesta fuga de Al Zubaidi, junto con la identificación de su nombre de guerra, algo muy inusual en las relaciones normalmente cordiales del golfo Pérsico. También sugirió que un avión Ilyushin Il-76 utilizado en la operación se había empleado en “zonas de conflicto” como Etiopía, Libia y Somalia, rutas por las que se ha acusado al ejército emiratí de canalizar armas en el pasado.

Los Emiratos Árabes Unidos han negado el tráfico de armas en esas áreas. El Ministerio emiratí de Exteriores no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Associated Press. El STC tampoco reconoció de inmediato la acusación, diciendo el miércoles que al-Zubaidi había permanecido en Adén, donde las fuerzas aliadas contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán se han congregado durante años desde que los rebeldes tomaron la capital de Yemen, Saná.

El sur de Yemen llevaba bajo el control del Consejo de Liderazgo Presidencial, un grupo que incluye a al-Zubaidi y otros, desde 2022. El miércoles, el consejo de liderazgo expulsó a al-Zubaidi y lo acusó de traición después de que aparentemente se negara a volar a Arabia Saudí para conversaciones. Esto marcó el último rechazo contra el STC por parte de Arabia Saudí, que también lanzó recientemente ataques aéreos contra el grupo y un envío de armas que el reino dijo provenía de los Emiratos.

La guerra en Yemen, en el borde sur de la península Arábiga y bordeando el mar Rojo y el golfo de Adén, ha matado a más de 150.000 personas, incluidos combatientes y civiles. Ha creado uno de los peores desastres humanitarios del mundo. Los hutíes también han lanzado ataques contra el transporte marítimo debido a la guerra Israel-Hamás en la Franja de Gaza, interrumpiendo una ruta vital para el comercio global.

Estados Unidos, que anteriormente elogió los esfuerzos saudí-emiratíes para poner fin a la crisis sobre los separatistas, ha lanzado ataques aéreos contra los rebeldes hutíes durante los mandatos de los presidentes Joe Biden y Donald Trump. El ministro saudí de Exteriores se reunió el miércoles en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La última acusación tensará aún más los lazos entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, miembros de la OPEP y vecinos que cada vez más han competido por cuestiones económicas y políticas regionales, particularmente en el área del mar Rojo. La disputa en Yemen se ha convertido en su confrontación más seria en décadas.

El comunicado saudí formaba parte de lo que parecía ser un impulso mediático organizado sobre el incidente por parte de las emisoras y periódicos saudíes, que ofrecieron detalles que podrían resultar embarazosos para los emiratíes. El canal de noticias satelital saudí Al Arabiya transmitió lo que describió como llamadas telefónicas interceptadas que destacaban la supuesta fuga de Al-Zubaidi.

El periódico en inglés de Arabia Saudí, Arab News, ofreció una imagen en primera plana de Al-Zubaidi bajo el titular “BUSCADO” al estilo de un cartel del Viejo Oeste en Estados Unidos. Un mordaz editorial en primera plana del periódico respaldado por el estado dijo que la negativa del líder separatista a viajar al reino estaba “consolidando su imagen como un traidor a su país”.

“Al-Zubaidi eligió el pequeño interés propio, alineándose con poderes extranjeros a expensas de su patria e intentando imponer la secesión del sur por la fuerza”, decía el editorial. “Su único objetivo: apoderarse del poder para sí mismo”.