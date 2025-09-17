Arabia Saudí condena la ofensiva de Israel en la ciudad de Gaza y pide medidas internacionales "efectivas"

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Arabia Saudí ha expresado este miércoles su "enérgica condena" a la ofensiva terrestre a gran escala lanzada el martes por Israel para intentar capturar la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, y ha lamentado la falta de "medidas efectivas" por parte de la comunidad internacional para hacer frente a los "crímenes" israelíes contra la población palestina.

El Ministerio de Exteriores saudí ha criticado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X las "incursiones de las fuerzas de ocupación israelíes en la Franja de Gaza" y "su continua comisión de crímenes contra el hermano pueblo palestino" ante el silencio internacional frente a "este enfoque criminal, basado en la violación del Derecho Internacional".

Así, Riad ha alertado contra "la continuación del enfoque sangriento de Israel contra la Franja de Gaza" y ha reclamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que adopte "medidas inmediatas" para "detener la máquina israelí de matar, hambre y desplazamiento contra el hermano pueblo de Palestina".

El Gobierno saudí ha solicitado además que "se apliquen con toda determinación todas las resoluciones internacionales pertinentes contra las autoridades de ocupación, de manera que se preserven las vidas inocentes en la Franja de Gaza y se garantice el cese inmediato de todas las formas de genocidio y desplazamiento forzoso".

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha casi 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.