Arabia Saudí encarga 20 trenes de alta velocidad a la española Talgo

MADRID, 8 feb (Reuters) - Arabia Saudí ha encargado 20 nuevos trenes de alta velocidad a la española Talgo SA, según informaron el domingo la empresa y el ministro de Transportes español.

En un comunicado, Talgo afirmó que el acuerdo añade 1.330 millones de euros (US$1.570 millones) a su cartera de pedidos, lo que la eleva a un total de casi 6.000 millones de euros, una cifra récord. El contrato también incluye el mantenimiento de los trenes.

El acuerdo supone un impulso para el sector ferroviario español, cuya reputación se ha visto muy afectada tras la colisión de dos trenes cerca de Córdoba el mes pasado, en la que murieron 46 personas. El accidente planteó dudas sobre si la inversión para mantener la red está a la altura del aumento de la demanda de pasajeros.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, elogió el acuerdo en una publicación en X.

"Importante acuerdo con Arabia Saudí. Garantizamos la continuidad de @Renfe como gestor de la alta velocidad Saudí hasta 2038 y la compra de 20 nuevos trenes a @TalgoGroup con una inyección de más de 2.800 M€ para nuestras empresas", escribió.

"Una muestra importante de confianza en nuestro modelo ferroviario", agregó.

El sistema ferroviario de Arabia Saudí opera trenes Talgo desde 2018.

(US$1 = 0,8463 euros) (Reporte de Graham Keeley; edición de Joe Bavier. Editado en español por Natalia Ramos)