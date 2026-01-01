Arabia Saudí impone nuevas restricciones de vuelo al aeropuerto yemení de Adén

ADÉN, Yemen (AP) — El ministerio de transporte de Yemen, alineado con las autoridades separatistas del sur respaldadas por los Emiratos Árabes Unidos, afirmó el jueves que Arabia Saudí ha impuesto requisitos que obligan a que los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Adén sean inspeccionados en Yeda

El ministerio, afiliado al Consejo de Transición del Sur, o CTS, expresó en un comunicado que estaba “sorprendido” por lo que denunció como “procedimientos repentinos” que exigen que los vuelos internacionales que salen de o llegan a Adén se detengan en Yeda para ser inspeccionados antes de continuar sus trayectos

Cuando las autoridades locales pidieron aclaraciones, las autoridades saudíes dijeron que la restricción se aplica solo a los vuelos que operan entre la ciudad yemení de Adén y los Emiratos Árabes Unidos, según el comunicado del ministerio

Aún se desconocen las razones de las medidas presuntamente impuestas por Arabia Saudí. Hasta el momento, los ministerios de relaciones exteriores saudí y emiratí no han respondido a las solicitudes de confirmación y comentarios

En su comunicado, el ministerio exigió “el fin del bloqueo aéreo impuesto al pueblo yemení, la reversión de estas medidas y la continuación de los mecanismos previos que han estado en vigor durante años”

Este último suceso se produce en medio de crecientes tensiones entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, vecinos en la península Arábiga que han competido cada vez más por cuestiones económicas y políticas regionales, particularmente en el área del mar Rojo

Las tensiones aumentaron después de que el CTS se trasladara el mes pasado a las prefecturas yemeníes de Hadramout y Mahra y tomara una región rica en petróleo. La medida expulsó a las tropas afiliadas a las Fuerzas del Escudo Nacional apoyadas por Arabia Saudí, otro grupo alineado con la coalición en la lucha contra los hutíes respaldados por Irán

Yemen ha estado sumido en una guerra civil durante más de una década, y los hutíes, apoyados por Irán, controlan gran parte de las regiones del norte, mientras que una coalición respaldada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos apoya al gobierno reconocido internacionalmente en el sur. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos también respaldan a los separatistas del sur que abogan por que el sur de Yemen se separe nuevamente del país. Los alineados con el consejo han izado cada vez más la bandera del sur de Yemen, que fue un país separado de 1967 a 1990

Estados Unidos instó a la diplomacia yemení mientras la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen ahora exigía la retirada de las fuerzas del CTS de las dos prefecturas como parte de los esfuerzos de desescalada. Las autoridades locales regresarían para supervisarlas y se realizaría la entrega de sus campamentos militares

Faez bin Omar, un líder de la Confederación de Tribus de Hadramout, dijo el jueves a The Associated Press que las fuerzas respaldadas por los Emiratos Árabes Unidos comenzaron a retirarse hace dos días de la base de al-Rayyan, que se encuentra en la ciudad de Mukalla, la capital de Hadramout

Las fuerzas del Consejo que operan en el aeropuerto de la base de al-Rayyan trabajan para retirar las armas y vehículos militares dejados por sus fuerzas aliadas, pero la situación aún podría desarrollarse, según Bin Omar

“Las fuerzas del Consejo están presentes dentro y alrededor del aeropuerto, aparentemente esperando que las fuerzas respaldadas por los Emiratos Árabes Unidos completen su retirada mañana por la mañana. La base está equipada con equipos de última generación, y ha habido una sala de operaciones militares allí durante varios años, utilizada por Emiratos Árabes Unidos supuestamente para combatir el terrorismo”, afirmó

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa