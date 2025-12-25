Arabia Saudí insta a separatistas yemeníes a salir de dos zonas entre tensiones en coalición antihutí

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Arabia Saudí instó formalmente el jueves a los separatistas respaldados por Emiratos Árabes Unidos en Yemen a retirarse de dos gobernaciones que sus fuerzas controlan actualmente en el país, un movimiento que amenaza con desencadenar una confrontación dentro de la frágil coalición que lucha contra los rebeldes hutíes.

El comunicado del Ministerio saudí de Exteriores parecía destinado a ejercer presión pública sobre el Consejo de Transición del Sur, una fuerza respaldada desde hace mucho tiempo por los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudí ha apoyado a otros combatientes dentro de Yemen, incluida una fuerza conocida como las Fuerzas del Escudo Nacional, en la guerra contra los hutíes, respaldados por Irán, que el reino emprendió en 2015.

Las acciones de los separatistas han “resultado en una escalada injustificada que ha perjudicado los intereses de todos los segmentos del pueblo yemení, así como la causa del sur y los esfuerzos de la coalición”, advirtió el Ministerio saudí de Exteriores.

“El reino recalca la importancia de la cooperación entre todas las facciones y componentes yemeníes para ejercer moderación y evitar cualquier medida que pueda desestabilizar la seguridad y la estabilidad, lo que podría resultar en consecuencias indeseables”, advirtió el Ministerio saudí de Exteriores.

Arabia Saudí dice que hay negociaciones en marcha

El Consejo ha llegado a las gobernaciones yemeníes de Hadramout y Mahra. El comunicado saudí dijo que los esfuerzos de mediación estaban dirigidos a que las fuerzas del Consejo regresaran a “sus posiciones anteriores fuera de las dos gobernaciones y entregaran los campamentos en esas áreas” a las Fuerzas del Escudo Nacional.

“Estos esfuerzos continúan en progreso para restaurar la situación a su estado anterior”, agregó el ministerio.

La autoridad local de la gobernación de Hadramout declaró que apoyaba el anuncio saudí y dio la bienvenida a la llegada de una delegación conjunta saudí-emiratí a Hadramout. Hizo un llamado a los separatistas respaldados por Emiratos Árabes Unidos para que se retiren a posiciones fuera de las gobernaciones.

Aquellos alineados con el Consejo han izado cada vez más la bandera de Yemen del Sur, que fue un país separado desde 1967 hasta la reunificación de la nación en 1990. Había manifestaciones convocadas el jueves en Adén para apoyar a las fuerzas políticas que desean que Yemen del Sur se separe otra vez de Yemen, pero no estaba claro de inmediato si se llevarían a cabo, dado el anuncio de Arabia Saudí. Adén ha sido la sede del poder en Yemen para las fuerzas alineadas contra los hutíes.

La confrontación también ha puesto presión sobre la relación entre la vecina Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que mantienen relaciones cercanas y son miembros del cartel petrolero OPEP, pero también han competido más intensamente por influencia y negocios internacionales en los últimos años.

Los movimientos del Consejo en Yemen siguen a una escalada de violencia en Sudán, otra nación en el mar Rojo, donde el reino y los Emiratos apoyan a fuerzas opuestas en una guerra en curso.

Caos se apodera de Yemen en medio de la guerra

Los hutíes tomaron la capital de Yemen, Saná, en septiembre de 2014 y forzaron al gobierno reconocido internacionalmente al exilio. Teherán niega armar a los rebeldes, aunque se ha encontrado armamento fabricado en Irán en el campo de batalla y en envíos marítimos hacia Yemen a pesar de un embargo de armas de Naciones Unidas.

Una coalición liderada por Arabia Saudí, equipada con armamento e inteligencia de Estados Unidos, intervino en la guerra del lado del gobierno exiliado de Yemen en marzo de 2015. Años de combates inconclusos han llevado a la nación más pobre del mundo árabe al borde de la hambruna.

La guerra ha matado a más de 150.000 personas, incluidos combatientes y civiles, y ha creado uno de los peores desastres humanitarios del mundo, que ha matado a decenas de miles más.

Los hutíes atacaron a cientos de barcos en el corredor del mar Rojo durante la guerra entre Israel y Hamás, interrumpiendo gravemente el transporte marítimo regional.

Aunque el tráfico ha aumentado recientemente en la pausa de los ataques, muchos transportistas continúan rodeando África a través del cabo de Buena Esperanza para evitar el mar Rojo y el golfo de Adén.

Un mayor caos en Yemen podría atraer de nuevo a Estados Unidos. Washington lanzó una intensa campaña de bombardeos contra los rebeldes a principios de este año que el presidente Donald Trump detuvo justo antes de su viaje a Oriente Medio. El gobierno de Biden también llevó a cabo ataques contra los hutíes, incluyendo el uso de bombarderos estadounidenses B-2 para atacar lo que describió como búnkeres subterráneos utilizados por los hutíes.

Mientras tanto, los hutíes anunciaron planes para un funeral el jueves para varios de sus combatientes, incluido el general de división Zakaria Abdullah Yahya Hajar, a quien los analistas identificaron como el jefe de drones y misiles del grupo. Las fuerzas estadounidenses supuestamente atacaron a Hajar, quien supuestamente recibió entrenamiento de la Fuerza Quds expedicionaria de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, en un ataque en marzo en Saná. Los hutíes no proporcionaron información sobre cómo o cuándo murió en el anuncio del funeral.

Mientras tanto, los hutíes han amenazado cada vez más a Arabia Saudí y han tomado como prisioneros a docenas de trabajadores de agencias de la ONU y otros grupos de ayuda, alegando sin evidencia que eran espías, algo que la ONU y otros niegan rotundamente.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.