Arabia Saudita abrirá el mercado financiero a todos los inversores extranjeros

DUBÁI, 6 ene (Reuters) -

Arabia Saudí tiene previsto abrir sus mercados financieros a todos los inversores extranjeros a partir del 1 de febrero, anunció el martes el regulador del mercado del país, al tiempo que suaviza las normas para atraer más dinero del exterior.

Las modificaciones aprobadas por la Autoridad de Mercados de Capitales eliminan el concepto de Inversor Extranjero Cualificado, suprimiendo una norma que solo permitía a los inversores internacionales un acceso directo y constante al mercado de capitales saudí.

La medida permitirá a los inversores de todo el mundo invertir directamente en el mercado de capitales, dijo la CMA en un comunicado, que añadió que apoyará las entradas y mejorará la liquidez del mercado.

Arabia Saudí, que se encuentra a más de la mitad de un plan económico para reducir su dependencia del petróleo, ha estado intentando atraer a inversores extranjeros, entre otras cosas mediante la creación de fondos cotizados en bolsa con socios asiáticos en Japón y Hong Kong.

El año pasado, los reguladores también abrieron la puerta a que los extranjeros compraran empresas cotizadas que poseen bienes inmuebles en La Meca y Medina, sin cambiar las restricciones sobre la propiedad directa de la tierra, y las acciones saudíes subieron en septiembre tras un informe de que la CMA podría suavizar las normas que limitan la propiedad extranjera de las empresas cotizadas.

Los inversores internacionales poseían 590.000 millones de riyales (US$157.000 millones) en el mercado de capitales saudí a finales del tercer trimestre del año pasado, según la CMA.

(US$1 = 3,7504 riales) (Reporte de Federico Maccioni; editado en español por Carlos Serrano)