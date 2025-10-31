Arabia Saudita acoge de nuevo el Masters WTA con Sabalenka como favorita

Número 1 mundial de manera continua en 2025 y vencedora en septiembre de un cuarto título del Grand Slam al conquistar el Abierto de Estados Unidos, Aryna Sabalenka es la rival a batir desde el sábado en el Masters WTA de final de temporada en Riad.

A sus 27 años y después de una temporada donde jugó tres finales del Grand Slam, la tenista bielorrusa es la dominadora en el tenis femenino pero nunca se ha coronado en el pasado en el Torneo de Maestras, a pesar de acumular 21 títulos individuales en su palmarés.

Sabalenka es además especialmente fuerte en superficie dura, en la que se juega este Masters.

Solo una vez consiguió llegar a la final de esta competición. Fue en 2022 en Fort Worth (Texas) y perdió entonces ante la francesa Caroline Garcia.

Los dos años siguientes fue apeada en semifinales ante las futuras ganadoras del torneo, en 2023 ante la polaca Iga Swiatek y en 2024 contra la estadounidense Coco Gauff.

Desde su título en Nueva York en septiembre, Sabalenka solo jugó un torneo, el WTA 1000 de Wuhan (China), donde había ganado las tres ediciones anteriores. Cayó allí en semifinales contra la estadounidense Jessica Pegula.

Su falta de ritmo competitivo podría ser el principal obstáculo para ella en estas WTA Finals, que Arabia Saudita acoge desde 2024.

Este país del Golfo ha hecho en los últimos años una apuesta decidido por la organización de eventos deportivos y el tenis es uno de ellos.

La pasada semana se anunció, por ejemplo, que Arabia Saudita acogerá desde 2028 un ATP Masters 1000, la categoría de torneos más prestigiosa del circuito masculino después de los cuatro Grand Slam.

Swiatek, la otra favorita

En el grupo bautizado con el nombre de la extenista alemana Steffi Graf, Sabalenka tendrá como rivales a las estadounidenses Gauff y Pegula, tercera y quinta del mundo, además de a la italiana Jasmine Paolini (8ª), ganadora este año en el Masters 1000 de Roma.

El otro grupo lleva el nombre de la estadounidense Serena Williams y allí la número 2 del ranking, Iga Swiatek, se reencontrará con la estadounidense Amanda Anisimova (4ª), a la que barrió con un doble 6-0 en la final de Wimbledon.

Anisimova (24 años), que luego se vengó de Swiatek ganándole en cuartos de final del US Open, ganó este mes el WTA 1000 de Pekín, superando en el camino a Gauff y Paolini.

La kazaja Elena Rybakina (6ª), que se clasificó para este Masters la pasada semana al llegar a semifinales en el torneo de Tokio, y la estadounidense Madison Keys (7ª), campeona del Abierto de Australia al principio de la temporada, completan ese grupo.

Cada jugadora se enfrentará a las otras tres integrantes de su grupo.

Cada victoria supondrá 3 puntos y las dos primeras clasificadas pasarán a semifinales, que se jugarán el 7 de noviembre, antes de que el sábado 8 se dispute la final y se conozca la identidad de la maestra de la temporada.

En el palmarés histórico de este torneo, la checoslovaca nacionalizada estadounidense Martina Navratilova domina con 8 títulos, superando a Serena Williams y a Steffi Graf, que le siguen con cinco cada una.

bdu/dga/hpa/dr/dam