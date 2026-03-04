Arabia Saudita afirma haber interceptado dos misiles y nueve drones

El Ministerio de Defensa saudí anunció en mensajes separados el miércoles por la mañana la interceptación de dos misiles y nueve drones en su espacio aéreo, en medio de la guerra que afecta a todo Oriente Medio.

"Dos misiles de crucero fueron interceptados y destruidos en Kharj", una región del centro del reino, indicó un portavoz del Ministerio de Defensa.

Además, "nueve drones fueron interceptados y destruidos inmediatamente después de entrar en el espacio aéreo del reino", había indicado poco antes en la red social X.

Las declaraciones no revelaron quién podría estar detrás de los ataques.

Sin embargo, Teherán ha lanzado represalias en todo el Golfo por los ataques israeloestadounidenses que mataron, entre otros, a su líder supremo Alí Jamenei.