Arabia Saudita anuncia amplias inversiones en Siria

7 feb (Reuters) - Arabia Saudita anunció el sábado un importante paquete de inversiones en Siria que abarca los sectores de la energía, la aviación, el inmobiliario y las telecomunicaciones, en un momento en que el reino se posiciona como uno de los principales apoyos del nuevo liderazgo sirio.

Arabia Saudita lanzó un fondo de inversión en Siria que destinará 7.500 millones de riales saudíes (US$2.000 millones) al desarrollo de dos aeropuertos en la ciudad siria de Alepo en varias fases, según anunció el sábado el ministro de Inversiones saudí, Khalid al-Falih.

El Fondo Elaf tiene como objetivo financiar proyectos a gran escala en Siria con la participación de inversores del sector privado saudí, añadió Falih.

En el ámbito de la aviación civil, la aerolínea saudí de bajo coste flynas y la Autoridad de Aviación Civil Siria firmaron un acuerdo para crear una nueva aerolínea, "flynas Syria".

La empresa conjunta será propiedad en un 51% de la parte siria y en un 49% de flynas, y se espera que comience a operar en el cuarto trimestre de 2026, según informó la compañía.

EL REINO RESPALDA A LOS NUEVOS LÍDERES DE SIRIA

Las últimas inversiones suponen el mayor anuncio de este tipo desde que Estados Unidos levantó las sanciones a Siria en diciembre, ya que Arabia Saudita ha apoyado al presidente Ahmed al-Sharaa desde que llegó al poder a finales de 2024, tras el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad al frente de una coalición de facciones opositoras islamistas.

Las sanciones habían sido un obstáculo importante para la reactivación económica de Siria tras una guerra civil de 14 años que causó profundos daños en gran parte del país y desplazó a millones de personas.

El año pasado, Riad anunció inversiones por valor de US$6.400 millones, repartidas en 47 acuerdos con más de 100 empresas saudíes que operan en los sectores inmobiliario, de infraestructuras y de telecomunicaciones.

Ambas partes también firmaron un memorando de entendimiento y un acuerdo de desarrollo conjunto con la empresa saudita ACWA Power y la Saudi Water Transmission Company, en el que se establece una hoja de ruta para la cooperación en el sector del agua.

"Hemos elaborado planes para construir una planta desalinizadora de agua de mar, con el objetivo de suministrar agua dulce desde la costa siria al sur del país", afirmó el ministro de Energía de Siria, Mohamed al-Bashir.

El Gobierno provisional ha sido objeto de críticas durante el último año por hacer amplias promesas de desarrollo basadas en memorandos de entendimiento con inversores extranjeros, muchos de los cuales aún no se han convertido en contratos vinculantes.

(1 dólar = 3,7502 riales)

(Reporte de Enas Alashray y Jaidaa Taha; edición de Aidan Lewis.)