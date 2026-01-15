Arabia Saudita, Catar y Omán convencieron a Trump de "darle una oportunidad" a Irán, dice responsable saudita

Arabia Saudita, Catar y Omán disuadieron al presidente estadounidense Donald Trump de atacar a Irán, ya que temían "graves reveses en la región", afirmó este jueves a AFP un alto responsable saudita.

Las tres potencias del Golfo llevaron a cabo "un esfuerzo diplomático de último minuto, largo e intenso, para convencer al presidente Trump de darle una oportunidad a Irán de que muestre buenas intenciones", indicó el alto funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

"La comunicación continúa para consolidar la confianza ganada y el buen ánimo actual", añadió.

Parte del personal de una base militar estadounidense en Catar fue evacuado el miércoles y las misiones diplomáticas de Estados Unidos en Arabia Saudita y Kuwait extremaron la precaución, por el temor a represalias de Irán ante una posible intervención estadounidense.

Washington ha repetido en varias ocasiones que podría responder a la violenta represión del gobierno iraní contra las protestas.

El gobierno iraní advierte por su parte que respondería atacando objetivos militares y navales de Estados Unidos, que tiene numerosas bases en la región del Golfo.