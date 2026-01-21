Arabia Saudita, Catar y varios países árabes aceptan invitación de Trump al "Consejo de paz"

Arabia Saudita y varios países árabes aceptaron la invitación de Donald Trump a participar en el "Consejo de paz" que desea crear para solucionar conflictos en el mundo en competencia con la ONU, anunció el miércoles el ministerio de Relaciones Exteriores saudí.

En un comunicado, la diplomacia saudita anunció la "decisión común" de los ministros de Relaciones Exteriores saudita, catarí, egipcia, jordana, emiratí, así como de Turquía, Indonesia y Pakistán, de unirse a la instancia ideada por el presidente Trump y saludaron sus "esfuerzos a favor de la paz".

La Casa Blanca solicitó a varios líderes mundiales participar en ese Consejo, presidido por el propio Trump, entre ellos el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Este "Consejo de paz" fue concebido por Trump inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza en la posguerra, pero su estatuto, visto por la AFP, no parece limitar su función al territorio palestino.

Estará presidido por el propio Trump, que también "ejercerá por separado" como representante de Estados Unidos.

Trump dijo que invitó también a su par ruso, Vladimir Putin, a participar en el grupo.