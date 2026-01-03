Arabia Saudita convoca a las facciones del sur de Yemen a un "diálogo" en Riad

Arabia Saudita invitó este sábado a "todas las facciones del sur" de Yemen a un "diálogo" en Riad para poner fin a los enfrentamientos entre separatistas y demás miembros de la coalición de gobierno.

Los independentistas yemeníes, respaldados por Emiratos Árabes Unidos, sorprendieron la víspera con el anuncio de una transición de dos años hacia la creación de un Estado autónomo en el sur del país, coincidiendo con unos mortíferos bombardeos sauditas para expulsarlos de allí.

El reciente avance de la facción separatista supone un giro en este complejo conflicto que opone en el país más pobre de la península arábiga al gobierno reconocido por la comunidad internacional y a los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Los hutíes tomaron en 2014 la capital Saná y amplias partes del norte del país, desde las que lanzan ataques contra Israel o contra buques que transitan por el mar Rojo.

Riad y Abu Dabi, vecinos y aliados tradicionales aunque cada vez más distantes, se oponen a esos rebeldes, pero respaldan facciones distintas dentro del gobierno yemení.

En un comunicado publicado en redes sociales, el Ministerio de Exteriores saudita instó a celebrar "una conferencia global en Riad para reunir a todas las facciones del sur con el fin de debatir soluciones justas para la causa del Sur".

Riad afirmó que el gobierno yemení fue el que emitió la invitación para las conversaciones.

El viernes, los ataques aéreos de una coalición liderada por Arabia Saudita dejaron 20 muertos, según los separatistas.

Esa alianza se formó en 2015 con el objetivo de expulsar a los hutíes del norte de Yemen. Sin embargo, tras una brutal guerra civil de una década, los rebeldes siguen en sus territorios, mientras que las facciones respaldadas por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos se atacan entre sí en el sur.