Arabia Saudita: Cristiano Ronaldo está en Riad

Cristiano Ronaldo, de 41 años, tiene problemas crónicos en el tendón de la rodilla izquierda, pero el comunicado del Al-Nassr, líder de la liga de Arabia Saudita, no ofreció detalles sobre la lesión ni el tiempo de recuperación previsto para el astro luso.

El DT del Al-Nassr, Jorge Jesús, refirió tras el triunfo por 3-1 como visitante contra Al-Fayha el pasado sábado 28 de febrero por la fecha 24 de la liga de Arabia Saudita que Cristiano Ronaldo sufrió una fatiga muscular durante el partido en el cual malogró un penal y que no impidió a su equipo quedarse con la victoria para seguir al tope del torneo.

Más temprano, la prensa europea publicó que Cristiano Ronaldo viajó con su familia a Madrid a bordo de su jet privado luego del bombardeo de Irán a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, donde el astro portugués juega para Al-Nassr.

La prensa española informó que el avión de Cristiano Ronaldo aterrizó en Madrid esta madrugada, aunque el diario AS advirtió que el delantero luso nunca abandonó Arabia Saudita.

Los reportes incluyeron imágenes de radar que mostraban el vuelo del jet privado de Cristiano Ronaldo a Madrid, aunque resta por confirmarse la presencia del astro luso y de su familia en la aeronave. (ANSA).