Arabia Saudita dice que grupo separatista yemení debe retirar fuerzas de provincias capturadas

DUBÁI, 25 dic (Reuters) - Arabia Saudita dijo el jueves que mantiene la esperanza de que el principal grupo separatista del sur de Yemen ponga fin a una escalada que le ha dado un amplio control en toda la zona, profundizando las incertidumbres en un país ya dividido entre dos administraciones desde que estalló la guerra civil hace más de una década.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el reino describió las operaciones militares del Consejo de Transición del Sur (STC) de Yemen -a través de las cuales el grupo se apoderó de las provincias orientales de Hadramout y Mahra a principios de este mes- como una "escalada injustificada".

"El reino mantiene la esperanza de que prevalezca el interés público mediante el fin de la escalada por parte del Consejo de Transición del Sur y la retirada de sus fuerzas de las dos provincias de forma urgente y ordenada", indicó el comunicado.

Las fuerzas del STC, respaldadas por Emiratos Árabes Unidos, formaban parte inicialmente de la alianza musulmana suní liderada por Riad que intervino en Yemen en 2015 contra los hutíes, alineados con Irán.

No obstante, el STC se volvió contra el Gobierno y buscó el autogobierno en el sur, incluida la importante ciudad portuaria de Adén, donde tiene su sede la administración respaldada por Arabia Saudita.

Una delegación militar conjunta saudí-emiratí llegó a Adén el 12 de diciembre para debatir medidas encaminadas a rebajar las tensiones. Riad declaró que los equipos fueron enviados para poner en marcha "las disposiciones necesarias" para garantizar el regreso de las fuerzas del STC a sus posiciones anteriores fuera de las dos provincias.

El reino añadió, sin embargo, que estos esfuerzos siguen en curso para restablecer la situación a su estado anterior.

Yemen ha estado marcado por la guerra civil desde 2014, conflicto en el que los hutíes tomaron el control de la parte norte del país, incluyendo la capital, Saná, empujando al gobierno respaldado por Arabia Saudita a huir hacia el sur y establecer su sede en Adén.

(Reporte de Nayera Abdallah; editado en español por Carlos Serrano)