Arabia Saudita elogia el acuerdo Israel-Hamás y espera una "paz duradera"

Arabia Saudita elogió este jueves el anuncio de acuerdo entre Israel y Hamás sobre un alto el fuego en Gaza, y dijo esperar que conduzca a una "paz justa y duradera".

"El reino destaca la importancia que reviste esta etapa, como inicio de una acción seria y urgente para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino (...), garantizar la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza y restaurar la paz y la estabilidad, con vistas a relanzar un proceso de paz", afirmó la cancillería en un comunicado.

Por su lado Jordania elogió el acuerdo anunciado, que debe "conducir al fin de la guerra, la aplicación del acuerdo de canje (de rehenes y prisioneros) y la retirada israelí de Gaza", además de permitir el envío de ayuda humanitaria.

