Arabia Saudita empata con Irak y asegura su lugar en el Mundial 2026
Por Michael Church
YEDA, 14 oct (Reuters) - La selección de fútbol de Arabia Saudita empató 0-0 con Irak el martes en Yeda y se aseguró la clasificación para el Mundial del próximo año.
Arabia Saudita solamente necesitaba un punto frente a Irak, y una parada en el tiempo añadido del portero Nawaf Al-Aqidi ante un tiro libre de Hassan Abdulkareem selló la clasificación del equipo al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Con el empate, Arabia Saudita ganó el Grupo B de la cuarta ronda de la eliminatoria de Asia, terminando empatada en cuatro puntos con los iraquíes pero por delante gracias a la regla de los goles a favor tras ganarle 3-2 a Indonesia, que quedó en tercer lugar.
De esta forma, el equipo saudí clasificó para su séptima Copa Mundial desde su debut en 1994. (Reporte de Michael Church; Editado en español por Javier Leira)
