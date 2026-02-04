Arabia Saudita entregará pasaportes a camellos para gestionar mejor las manadas

Arabia Saudita anunció planes para emitir pasaportes a los millones de camellos del país, con el fin de gestionar mejor las manadas.

El Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura prometió que la iniciativa mejorará la "productividad y la eficiencia del sector y permitirá construir una base de datos de referencia fiable sobre los camellos".

Una publicación del ministerio en redes sociales el martes incluía una imagen del documento: un pasaporte verde con el escudo del país y una imagen dorada de un camello.

El pasaporte "contribuirá a organizar las operaciones de venta y comercio al regular el intercambio y el transporte, garantizar la documentación oficial, proteger los derechos de los propietarios y facilitar la prueba de propiedad", según la cadena estatal Al Ekhbariya.

En 2024 el gobierno estimó que había alrededor de 2,2 millones de camellos en el reino.

Los camellos han sido durante mucho tiempo un medio de transporte vital en Arabia; otorgaban estatus a sus propietarios y alimentaban el auge de una lucrativa industria de cría.

El país también organiza concursos de belleza de camellos en festivales anuales, donde aficionados saudíes gastan cientos de miles de dólares en los animales que participan.

Como algunos hacen trampa, en los últimos años los organizadores intensificaron la lucha contra las modificaciones cosméticas, una práctica que prosperó a pesar de las sanciones.

Los métodos para hacer que los labios de los camellos cuelguen más o que sus jorobas tengan una forma más estilizada están especialmente mal vistos por las autoridades, que quieren fomentar una apariencia natural.

Los camellos han sido esenciales para la vida en la península arábiga durante milenios.

Una investigación publicada en 2021 sugiere que esculturas de tamaño real de camellos y caballos talladas en rocas en Arabia Saudita podrían tener unos 7.000 años de antigüedad.