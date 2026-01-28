Arabia Saudita estudia ampliar programa de residencia premium para atraer a los ricos

Por Timour Azhari

28 ene (Reuters) - Arabia Saudita está elaborando planes para ampliar su programa de residencia premium a una selección más amplia de personas deseables, incluidos propietarios de superyates, aquellos que buscan vivir en los proyectos de desarrollo emblemáticos del reino y destacados estudiantes, dijo una persona con conocimiento directo del asunto.

Las deliberaciones, que aún no han finalizado, forman parte de los esfuerzos para atraer capital y visitantes extranjeros bajo el plan Visión 2030 del príncipe heredero Mohammed bin Salman para diversificar la economía del país lejos del petróleo y transformar la sociedad.

La fuente dijo que las personas que compran bienes raíces en los proyectos de construcción de Visión 2030, como el desarrollo Diriyah de 60.000 millones de dólares de Riad, podrían ser elegibles.

La posibilidad de ofrecer una residencia premium a ultrarricos que amarren superyates en aguas saudíes parece tener como objetivo animar a los visitantes a los nuevos complejos turísticos de lujo del mar Rojo. También podría incluirse a los estudiantes de alto rendimiento.

En la actualidad, la residencia premium se concede en función de diversos criterios. Incluye a ejecutivos que ganen más de 80.000 riyales (US$21.300) al mes y a profesionales especializados en salud y ciencia que ganen más de 35.000 riyales al mes, según un folleto en línea que promociona el programa.

Entre sus ventajas figuran la entrada sin visa, la posibilidad de trabajar y de extender el estatus de residencia premium a los miembros de la familia.

El programa Saudi Premium Residency no respondió de inmediato a las preguntas enviadas por correo electrónico por Reuters.

La medida sería el último paso para intentar que Arabia Saudita resulte más atractiva para los visitantes extranjeros.

(1 dólar = 3,75 riyales)

(Editado en español por Juana Casas)