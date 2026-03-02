Arabia Saudita para algunas operaciones en la refinería de Ras Tanura

El Ministerio de Energía de Arabia Saudita anunció que algunas operaciones de la enorme refinería de Ras Tanura, a orillas del Golfo, fueron interrumpidas este lunes porque un ataque provocó un incendio en el complejo.

El complejo de Ras Tanura, en la costa este del reino, alberga una de las mayores refinerías de Oriente Medio y es una piedra angular del sector energético saudita.

Tiene una capacidad de producción de 550.000 barriles diarios.

"Algunas unidades operativas de la refinería fueron apagadas como medida de precaución, sin que esto tenga ningún impacto en el suministro de productos petroleros a los mercados locales", indicó una fuente oficial del ministerio en un comunicado, difundido por la agencia de prensa saudita SPA.

Un poco antes, una fuente había dicho a la AFP que el ataque había causado un incendio pero que este había sido rápidamente extinguido.

Un portavoz del Ministerio saudita de Defensa afirmó que dos drones atacaron la refinería pero que habían sido interceptados, según un comunicado difundido por SPA en la red X.

Ese ataque "marca una escalada significativa, con la infraestructura energética del Golfo en el punto de mira de Irán", indicó en una nota el analista de riesgos Torbjorn Soltvedt, de la compañía Verisk Maplecroft.

"El ataque también podría llevar a Arabia Saudita y a los Estados del Golfo vecinos a unirse a las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán", agregó.

Arabia Saudita criticó duramente a Irán el fin de semana, después de que Teherán atacara a Riad y la parte este del país, y advirtió que se reserva el derecho a defenderse.