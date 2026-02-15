Araghchi va a Suiza para reunión con EEUU sobre el tema nuclear

Las conversaciones están programadas para el martes en Ginebra.

Araghchi "partió de Teherán el domingo por la noche al frente de una delegación diplomática y técnica para dirigir la segunda ronda de conversaciones nucleares y mantener una serie de consultas diplomáticas", declaró el ministerio en un comunicado.

"Las conversaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos se celebrarán el martes con la mediación y los buenos oficios de Omán".

Durante su visita a Ginebra, Araghchi también se reunirá con sus homólogos suizo y omaní, así como con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, y otros funcionarios internacionales, añadió el ministerio de Asuntos Exteriores. (ANSA).