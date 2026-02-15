LA NACION

Araghchi va a Suiza para reunión con EEUU sobre el tema nuclear

Teheran, encabeza una delegación diplomática y técnica

Las conversaciones están programadas para el martes en Ginebra.

Araghchi "partió de Teherán el domingo por la noche al frente de una delegación diplomática y técnica para dirigir la segunda ronda de conversaciones nucleares y mantener una serie de consultas diplomáticas", declaró el ministerio en un comunicado.

"Las conversaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos se celebrarán el martes con la mediación y los buenos oficios de Omán".

Durante su visita a Ginebra, Araghchi también se reunirá con sus homólogos suizo y omaní, así como con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, y otros funcionarios internacionales, añadió el ministerio de Asuntos Exteriores. (ANSA).

