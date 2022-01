Aragonès se abre a reunirse con Lambán y defiende abordar los Juegos

Asegura que la manera de sacar adelante la candidatura es no agrandar "una polémica que no debería haber existido".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha abierto a mantener una reunión con el presidente de Aragón, Javier Lambán, si éste cambia de criterio --suspendió el encuentro previsto para este viernes-- para abordar la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 junto con otros temas que comparten como autonomías limítrofes.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en Castelló de Farfanya (Lleida) después de que Lambán haya explicado que canceló la reunión este viernes por la "nula voluntad de acuerdo" de la Generalitat en este asunto.

Aragonès ha rehusado replicar a Lambán asegurando que no quiere entrar en polémicas y ha insistido en su predisposición para reunirse: "Si hay una reunión más adelante no depende de mí, depende del presidente del Gobierno de Aragón, que ayer decidió con su criterio, que ya le dije que no compartía, cancelar la reunión de hoy, si él cambia de criterio no tengo ningún problema en reunirme y resolver las cuestiones que no encajen".

Pere Aragonès ha considerado que "la manera de sacar adelante los Juegos de Invierno es no agrandar una polémica que no debería haber existido".

En este sentido, ha defendido que el proyecto sea lo máximo sostenible y que se cuente con la ciudadanía del Pirineo, y se ha mostrado abierto "a trabajar conjuntamente, pero reafirmando el potencial del territorio de Catalunya para acoger el máximo de disciplinas y el máximo de pruebas".

Aragonès ha explicado que en la reunión suspendida por Lambán estaba previsto tratar temas vinculados a los fondos europeos, a los servicios compartidos entre ciudadanos de un lado y de otro que utilizan servicios de otra administración, a avanzar en cooperación económica, social y cultural "y también de la candidatura de los juegos olímpicos del Pirineo".

Consulta

Sobre la petición de incluir las comarcas del Ripollès (Girona) y el Berguedà (Barcelona) en la consulta sobre la candidatura, Aragonès ha señalado que participarán las comarcas en las que según la previsión se celebrarían las pruebas "las de la veguería del Pirineu i Aran".

Aragonès ha visitado previamente el Ayuntamiento de Balaguer (Lleida), ante el que se ha concentrado una quincena de personas de la plataforma 'Stop JJ.OO.', miembros de la cual han trasladado al presidente su postura contra los Juegos de Invierno en un breve encuentro que han mantenido.

El presidente de la Generalitat ha explicado que en el encuentro con los miembros de la plataforma ha remarcado que los Juegos Olímpicos de Invierno "pueden ser una oportunidad si se hacen en clave sostenible, si se hacen contando con el conjunto del territorio y especialmente con el más afectado".