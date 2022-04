Aragonés ve "evidencias claras" de que el CNI está tras el presunto espionaje

19/04/2022 El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, comparece tras valorar el supuesto caso de espionaje a independentistas, en el Palau de la Generalitat, a 19 de abril de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). El presidente de la Generalitat ha exigido al Gobierno de España que dé explicaciones sobre el supuesto espionaje a más de 60 dirigentes independentistas, según revela una investigación periodística de' The New Yorker', con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab. El reportaje detalla que más de 60 dispositivos móviles de dirigentes independentistas, entre ellos Aragonès y los expresidentes Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra, han sido objeto de espionaje por parte de Pegasus, de la empresa israelí NOS Group, un programa que solo pueden comprar gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir crimen y terrorismo. POLITICA Kike Rincón - Europa Press