Arambarri evita la derrota del Getafe en el derbi contra el Rayo

Un tanto del uruguayo Mauro Arambarri en el descuento final permitió al Getafe salvar un punto (1-1) en su visita al Rayo Vallecano, este viernes en la apertura de la decimoctava jornada de LaLiga española.

Cuando los hinchas rayistas festejaban ya el triunfo, una falta colgada al área por Luis Milla fue rematada de cabeza por Arambarri (90+1') para decretar el reparto de puntos.

El Rayo se había adelantado en el descuento de la primera mitad con un gol de Jorge De Frutos (45+1).

Con 21 puntos, el Getafe sube por el momento al décimo puesto, mientras que el Rayo (19 puntos) escala al duodécimo lugar de la tabla.

El sábado continúa la primera jornada española de 2026 con cuatro partidos, entre los que destaca el derbi entre el Espanyol (5º) y el líder FC Barcelona (1º).

El Real Madrid, segundo a cuatro puntos del Barça, jugará el domingo como local contra el Betis (6º).